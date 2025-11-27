4 лучшие бесплатные утилиты для диагностики Windows

Никогда нельзя предсказать, когда у вашего ПК возникнут проблемы — Windows порой бывает довольно капризной. Именно поэтому всегда полезно иметь на флэшке небольшой арсенал программ, который поможет исправить неполадки. Портал howtogeek.com поделился четырьмя программами, которые стоит держать под рукой каждому пользователю Windows.

Sysinternals

Набор утилит Sysinternals наверняка знаком каждому, кто хоть раз занимался диагностикой Windows. Изначально его создали сторонние разработчики, но затем Microsoft приобрела их проект. По сути, он представляет собой коллекцию инструментов, позволяющих глубже заглянуть в информацию о системе. Например, Process Explorer — продвинутая версия «Диспетчера задач», показывающая не только активные программы, но и все ресурсы, которые они задействуют. Autoruns позволяет мониторить службы и приложения с автозапуском, а Process Monitor отслеживает изменения, вносимые процессами, в реальном времени.

Everything

Everything — незаменимая вещь для поиска по жестким дискам. Хотя встроенный поиск Windows стал лучше, чем раньше, он по-прежнему работает медленно и пожирает много ресурсов. Everything быстро составляет индекс файлов и путей, что позволяет почти моментально найти нужный объект. Утилит работает баз лага или фонового индексирования.

HWiNFO

Если Sysinternals подходит для диагностики приложений, процессов и самой операционной системы, то HWiNFO позволяет изучить состояние компонентов ПК: от скорости вентиляторов до напряжения, температур и расхода оперативной памяти. При помощи этой утилиты, например, можно проверить, перегревается ли ПК, и посмотреть, корректно ли разогнан процессор и стабильно ли работает оперативка.

CrystalDiskInfo

Любой, кто давно владеет компьютером, хоть раз наверняка сталкивался с отказом жесткого диска — пожалуй, одной из самых раздражающих проблем Windows. Она начинается с малого: файлы открываются дольше, система закрывается медленнее, операционка иногда подвисает… Но если не заметить надвигающуюся поломку вовремя, можно потерять много ценных данных. Как раз здесь и поможет CrystalDiskInfo — инструмент для диагностики здоровья накопителей. Он скажет, в каком состоянии находится жесткий диск, перегревается ли он, происходят ли ошибки при чтении данных.