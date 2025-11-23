Лучшие хоррор-моды для Minecraft

В Minecraft есть моды на все случаи жизни — в том числе и для тех, кто хочет чего-нибудь страшного перед Хэллоуином. Портал PC Gamer поделился лучшими хоррор-модами для Minecraft, которые превратят милую песочницу в фильм ужасов.

© Curseforge

Scape and Run: Parasites — мод для тех, кто хочет добавить больше одного жуткого моба в игру. Он включает в себя целый зоопарк неприятных монстров, от проклятых свиней до зомби-жителей, огромных пауков и прочих ужасов из другого мира. Новые мобы могут появляться где угодно, причем не только ночью, поскольку им не страшен солнечный свет. Перед установкой рекомендуется построить надежно защищенную базу.

Гарантированный способ сделать привычную Minecraft более неуютной. Мод The Man from the Fog добавляет нового монстра — высокое существо с огромной пастью и клыками, которое появляется каждую ночь. Оно наблюдает игроком с расстояния и постепенно приближается, если его не отогнать. Убежать от монстра из тумана не получится, поэтому придется привыкать к жизни под постоянной слежкой. Если посмотреть на него, то оно либо исчезнет, как эндермен, либо сразу же станет агрессивным.

На заре Minecraft Херобрин был героем самых популярных страшилок об игре. Городская легенда началась с того, что игрок рассказал историю о встрече с персонажем, который выглядел точь-в-точь как стандартный аватар, но с белыми глазами. Постепенно Херобрин стал самым настоящим фольклорным персонажем в фан-сообществе Minecraft, и многие моддеры попытались воплотить его в жизни. The Legend of Herobrine — один из таких модов.

Монстр, которого добавляет мод The Mimicer, выглядит действительно жутко. Он отдаленно похож на стандартную модель игрока, но с длинными конечностями и большой зубастой пастью. Если игроку не повезет наткнуться на мимика, то он бросится в погоню, или попытается заманить в ловушку, подражая звукам других мобов. Хорошая новость в том, что он появляется в основном в пещерах и предпочитает держаться темных локаций.

Наконец, если одного героя крипипаст вам мало, Siren Head: The Arrival может добавить в Minecraft Сиреноголового. И его, в отличие от прочих монстров, не получится отогнать оружием: от него можно лишь убежать или спрятаться. Поскольку моб наносит урон сооружениям, вы не сможете укрыться внутри деревянной базы — бежать придется в горы или под землю.