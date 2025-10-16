Авторы The Outer Worlds 2 уточнили связь сиквела с первой игрой

Креативный директор The Outer Worlds 2 Леонард Боярский подтвердил Game Informer, что сиквел не учитывает концовки первой части.

Действия игр разворачиваются на разных колониях (в продолжении — на планете Аркадия), и фанатов ждут некоторые отсылки, но их не слишком много.

«Есть отсылки к событиям, произошедшим в первой игре; я не хочу вводить людей в заблуждение и создавать у них впечатление, что там слишком много деталей, но есть история вселенной, которая развивается, и мы продолжаем именно её», — объяснил Борский.

Появление новой колонии было довольно естественным решением. Геймдиректор The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер добавил, что у Obsidian Entertainment «есть и другие истории», которые ей хочется рассказать.

А если бы местом действия сиквела оставили Алкион, то разработчикам пришлось бы выбирать: канон одной из концовок первой игры или учёт всех концовок и вариантов состояния мира. Этого в Obsidian хотели избежать.

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября (расширенный доступ с 24 октября) на PC, PS5, Xbox Series и сразу в Game Pass. Для предзагрузки требуется около 80 ГБ свободного места.

Обзоры игры ожидаются 23 октября. А вчера Obsidian выпустила свежий геймплейный трейлер.