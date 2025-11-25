Почему огромный корпус для ПК — не всегда хорошо?

При сборке нового ПК велик соблазн взять корпус побольше — чтобы свободного места уж точно хватило под ЖКО, накопители и дополнительные вентиляторы. Но в реальности мало кто по-настоящему пользуется простором больших корпусов. Портал howtogeek.com рассказал, почему стоит подумать о покупке системного блока поменьше.

© Unsplash

Полноразмерные корпусы — популярный вариант среди многих пользователей ПК, и не без причины. Прежде всего, в подобный форм-фактор помещаются компоненты любого размера: от больших материнских плат до аномально высоких или широких вентиляторов, монструозных систем ЖКО и крупных видеокарт. К тому же, собирать ПК в таком корпусе будет проще — как минимум из-за возможности аккуратно заняться менеджментом кабелей.

Но если исходить из соображений практичности, действительно ли нужно это свободное пространство? Много ли вы знаете людей, которые ставят в свои ПК по шесть накопителей, 10 вентиляторов, ЖКО, целиком забитую материнскую плату и видеокарту, которая не поместится в корпусы поменьше? Если вы не общаетесь с энтузиастами, любящими собирать премиальные компьютеры, то вряд ли. И даже те, кто действительно покупают дополнительные компоненты, могут не пользоваться ими на практике.

Другой недостаток полноразмерных корпусов — их габариты и масса. Они занимают больше места, из-за чего системный блок, возможно, придется переместить со стола на пол, где он будет сильнее греться и собирать больше пыли. Кроме того, корпусы типа full-tower куда менее транспортабельны — их сложнее перевозить или даже попросту перемещать, если вы вдруг захотите сделать перестановку в комнате.

Есть ли альтернативы? Да, причем достойные. Тем, кто предпочитают корпусы попросторнее, стоит присмотреться к моделям mid-tower — среднеразмерным вариантам. Они куда более компактны, чем full-tower, но при этом предоставляют значительно больше свободного места, чем mini-tower и крошечные mini-ITX корпусы.

Даже в одном сегменте mid-tower выбор будет достаточно широким. А если вы хотите поставить в системный блок ATX материнскую плату для дополнительных слотов, можно подыскать модель, поддерживающую такие платы. Хотя, как показывает практика, платы ATX — перебор для большинства обычных пользователей.

Вместо того, чтобы переплачивать за расширение, которое не принесет вам ощутимой выгоды, можно сэкономить и купить mini-tower, поставив внутрь маленькую материнку microATX. Мини-корпусы занимают меньше места, чем средние, но сохраняют их практичность. Да, собирать систему и красиво прокладывать кабели будет сложнее, но результат будет более эстетичным, и в системном блоке не останется ненужных пустот.

Наверное, главный аргумент в пользу mini-tower — стиль. ПК в маленьком корпусе будет отлично смотреться на столе, не занимая слишком много места. Причем переживать по поводу охлаждения системы не стоит: хотя у полноразмерных блоков потенциал для обдува выше, выжать из него максимум можно, лишь поставив десяток дополнительных вентиляторов. Если поставить в миниатюрный корпус качественную систему охлаждения, то никаких проблем не будет.