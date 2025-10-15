Как быстро фармить опыт в Battlefield 6

В Battlefield 6 неожиданно много гринда. Прокачивать нужно не только сам аккаунт, но и арсенал оружия: для того, чтобы открыть определенные пушки и аксессуары к ним, необходимо выполнять достижения. Но процесс можно ускорить, если знать, как эффективно фармить опыт. Портал PC Gamer поделился трюком, который поможет быстро прокачаться в Battlefield 6.

Наиболее быстрый способ фарма опыта в игре — это матчи с ботами на кастомных серверах Portal. Для того, чтобы найти их, достаточно пролистать главное меню до вкладки «Сообщество» и через поисковую строку отыскать серверы с меткой XP farm.

Игроки уже создали множество шаблонов для фарма, но оптимальными на данный момент считаются хардкорные варианты режимов «Прорыв» и «Штурм», потому что в них боты стремятся в тесные пространства, где их можно быстрее уничтожать. На серверах также можно использовать бонусы к опыту, чтобы ускорить прокачку и аккаунта, и оружия.

Нюанс в том, что для получения опыта игроку лучше выступить хостом такого сервера, а не присоединяться к чужим. Если вы создадите сервер сами, то сможете гарантировать, что будете играть против полной команды ботов без живых соперников. Чтобы к вам никто не присоединился, сервер достаточно сделать приватным — можно также позвать друзей, если вы хотите фармить в группе.

Но есть и проблема. При попытке создать сервер вы можете получить уведомление, что «глобальная квота игр превышена». Другими словами, иногда свободных слотов для создания сервера в Portal не хватает. Если вы столкнетесь с этим, то можно пытаться захостить повторно, в надежде, что какой-то из активных серверов закроется. Или можно подключиться к уже существующему серверу для фарма, на котором мало игроков.

Игры в Portal приносят полный опыт, точно так же, как обычные матчи в соревновательном мультиплеере. На ботах также можно выполнять любые челленджи для прокачки оружия. DICE наверняка в будущем ограничит фарм опыта через Portal, но пока эта лазейка работает.