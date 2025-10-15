Team Secret представила бандл для The Finals

Европейская киберспортивная организация Team Secret раскрыла эксклюзивный набор косметики для шутера The Finals, релиз которого запланирован на 16 октября.

Набор входит в серию киберспортивных бандлов — фирменных коллекций для команд-партнёров студии Embark. Эти комплекты включают скины на персонажей, оружия и другую косметику. Наборы других команд также начнут появляться в магазине с середины октября.

Цены на бандлы пока не раскрываются.

В конце ноября в Стокгольме (28-29 ноября) пройдёт турнир The Grand Major 2025 с призовым фондом $ 100 тыс., который станет первой крупной премьерой киберспортивной сцены The Finals.