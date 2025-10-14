Александр Кузьменко объяснил, почему в РФ решили создать ГОСТ для видеоигр

Независимый эксперт Александр Кузьменко призвал активно привлекать представителей игрового сообщества к разработке ГОСТа для видеоигр. По его словам, число активных игроков-россиян достигает десятков миллионов, поэтому создание стандартов в этой сфере актуально.

Вместе с тем Кузьменко подчеркнул, что разработка документа требует участия профессиональных экспертов, понимающих специфику рынка.

— Зачастую — при всем уважении к законодателям и ведомствам — этим занимаются люди, которые совершенно не понимают, что такое игровая индустрия. <…> В видеоиграх зачастую, к сожалению, люди не разбираются, потому что у них достаточно большой порог входа, — объяснил эксперт.

Он заметил, что многие разработчики нормативных актов недостаточно знакомы с особенностями игровых платформ и технологией производства видеоигр, что ведет к недостаточной проработанности проектов документов, сообщает радио «Комсомольская правда».

Депутаты готовят штрафы для разработчиков игр, чтобы предотвратить появление деструктивного контента, который искажает историю и негативно отражается на молодом поколении. Такое мнение выразил эксперт в области киберспорта, геймдева и игровой индустрии Михаил Пименов.

Компьютерные игры обязательно должны проходить экспертную оценку. По этой причине в России разрабатывается ГОСТ для психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.