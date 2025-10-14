5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Carimara: Beneath The Forlorn Limbs

Carimara — таинственная, маленькая сюжетная игра длиной с полнометражный фильм. В роли немого магического существа игроку предстоит исследовать странный, выцветший дом, и задавать вопросы его обитателям с помощью карт. А карты можно добыть, взаимодействуя с объектами, вроде старого надгробия во дворе. Однако реакции персонажей на карты могут быть разными — следует быть осторожным, чтобы никого не разозлить.

Dying Breed

Dying Breed выглядит как найденная на свалке истории RTS из 1990-х, но, на самом деле, игра свежая — просто студия Sarnayer отлично стилизовала ее под ретро-стратегии. От FMV-видео в духе Command & Conquer до пиксель-арта, многое в игре напоминает о 1994 годе, но есть одно различие — события Dying Breed разворачиваются в сеттинге зомби-пост-апокалипсиса. По прикидкам разработчиков, проект пробудет в раннем доступе Steam год.

Bye Sweet Carole

Интригующий хоррор, чей визуальный дизайн напоминает о мультфильмах Disney начала 1990-х. Bye Sweet Carole — кинематографический платформер в духе Another World, Unravel и Little Nightmare, по ощущениям похожий на давно забытый фильм. Игроков ждут как головоломки, так и напряженные стелс-секции, где главной героине необходимо найти пропавшего товарища в Англии начала XX века.

The Farmer Was Replaced

The Farmer Was Replaced — необычная головоломка о программировании, где игроку нужно писать код для дрона, чтобы автоматизировать различные задачи на ферме. И под «писать код» подразумевается написание реального кода в стиле Python. Таким образом, игра выполняет запросы поклонников сразу двух нишевых жанров: паззлов на автоматизацию и программных головоломок. Как отмечают сами разработчики на странице игры в Steam, большая часть проектов о программировании ставит перед игроком череду самостоятельных задач. А в The Farmer Was Replaced задача одна, но она постоянно обрастает новыми нюансами.