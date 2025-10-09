Какие крупные проекты стоит ждать в октябре

В октябре выходит сразу несколько крупных проектов: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, The Outer Worlds 2 и другие.

* Обратите внимание, что даты выхода указаны для европейского региона.

Некоторые разработчики и издатели ограничили продажи своих продуктов в России. Недоступные игры помечены значком 🚫.

🚫 2 октября — Ghost of Yotei (PS5). Экшен про Японию XVII века уже покорил сердца прессы (средний балл на Metacritic — 86/100), но о продажах Sony пока не отчитывается.

Смотреть галерею скриншотов Ghost of Yotei 7 октября — Blood of Mehran (PC, PS5, Xbox Series). Слэшер, корни которого растут из сборника «Тысяча и одна ночь» — памятника средневековой арабской и персидской литературы.

9 октября — Yooka-Replaylee (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2). Улучшенное переиздание трехмерного платформера Yooka-Laylee, выполненного в традициях классической Rare. От Riot Pixels оригинал удостоился 85 из 100 баллов.

🚫 10 октября — Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series). Игроков ждут классические мультиплеерные режимы, редактор карт и кампания (остатки НАТО против ЧВК Pax Armata).

10 октября — Little Nightmares 3 (PC, PS, Xbox и обе Switch). Продолжение популярного хоррор-платформера, на сей раз — от Supermassive Games (Until Dawn, серия Dark Pictures).

🚫 16 октября — Pokémon Legends: Z-A (Switch и Switch 2). Pokémon Legends — отдельная подсерия. Первая игра, Pokémon Legends: Arceus, увидела свет в 2022 году. Как и прежде, вы исследуете мир и собираете покемонов, бои же, что необычно, происходят в реальном времени.

🚫 17 октября — Keeper (PC, Xbox Series). Головоломка про странствующий маяк от Double Fine Productions.

🚫 21 октября — Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series). Возвращение серии «хардкорных» слэшеров, блиставшей в эпоху Xbox и X360. За разработку ответственны Team Ninja и PlatinumGames.

21 октября — Painkiller (PC, PS5, Xbox Series). Ремейк одноименного шутера родом из 2004 года. Пройти его можно в одиночку или в кооперативе — вдвоем-втроем.

21 октября — Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (PC, PS5, Xbox Series). Детище издателя Paradox и разработчика TheChineseRoom. В роли вампира-старейшины Файер (с голосом слабокровного вампира в голове) вы окажетесь в современном Сиэтле на грани войны.

22 октября — Dispatch (PC, PS5). Адвенчура о бывшем супергерое — ныне диспетчере в супергеройском агентстве. Озвучил его Аарон Пол из сериала «Во все тяжкие».

28 октября — Simon the Sorcerer: Origins (PC, PS, Xbox, Switch). Приквел серии адвенчур про мальчика-волшебника, популярной в 1990-е годы.

28 октября — Wreckreation (PC, PS5, Xbox Series). Гоночная игра, где можно строить фантастические трассы, выполнять на них лихие трюки и превращать машины в металлолом. Разработчик — Three Fields Entertainment, известная по Danger Zone и Dangerous Driving.

🚫 29 октября — The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series). Научно-фантастическая RPG от Obsidian. По сюжету, вы отправитесь в колонию Аркадия, чтобы узнать причину возникновения «разломов», которые угрожают существованию человечества. Первая часть вышла в 2019-м и получила от RP 87/100.

29 октября — Earth vs Mars (PC). После ухода из-под крыла Sega студия Relic Entertainment взялась за экспериментальную пошаговую стратегию про вторжение марсиан на Землю — с кампанией, сетевым мультиплеером и редактором карт.

🚫 30 октября — Mortal Kombat: Legacy Kollection (PC, PS, Xbox и обе Switch). Сборник включает старые MK (например, части с первой по четвертую и Mortal Kombat: Special Forces) и уйму бонусных материалов для фанатов.

30 октября — Asterix & Obelix: Mission Babylon (PC, PS5, Xbox, Switch). Аркада/beat ’em up про галлов Астерикса и Обеликса, всегда готовых отвесить тумаков римлянам. На этот раз друзья отправятся в Парфянское царство. Играть можно в одиночку или вдвоем — за одним экраном.

Ранний доступ7 октября — 2XKO (PC)