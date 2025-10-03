Как найти пчелиные соты в Minecraft

Пчелиные соты — единственный источник воска, который позволяет ремонтировать медные предметы и сооружения в Minecraft. Поэтому любой, кто хочет работать с медью, должен знать, где добыть соты. Портал PC Gamer рассказал, как их отыскать.

© Microsoft

Для того, чтобы собрать пчелиный соты, нужно сначала найти улей. Причем для этого подойдет не любой улей: вам обязательно нужен тот, что уже опылен и заполнен медом. Опознать такие ульи можно по пятнам на сторонах — если внутри есть мед, то они будут золотистыми.

Подойдите к такому медоносному улью, используйте на нем ножницы — и получите три единицы воска. Правда, эта процедура разозлит пчел, поэтому будьте готовы защищаться. Пчел можно усмирить заранее, если предварительно разжечь под ульем костер.

Игрок также может скрафтить собственный улей из 6 досок и 3 воска. Поставьте его снаружи дома, окружите цветами, и скоро там поселятся пчелы. Как только этот улей будет заполнен, что можно заметить по «крышке», на нем тоже можно будет использовать ножницы для сбора сот.