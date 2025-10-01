Как собрать медного голема в Minecraft

C релизом обновления Copper Age в Minecraft можно создавать собственных мобов — медных големов, которые будут помогать игрокам держать базу в чистоте и порядке. Портал PC Gamer рассказал, как собрать голема.

Для того, чтобы создать медного голема, нужно лишь поставить вырезанную тыкву или светильник Джека на медный блок. Моб моментально оживет, так что вы быстро поймете, что все работает правильно. Если вы не увидите медного голема сразу, то имейте в виду, что тыкву нужно ставить последней. Медный блок может находится на любой стадии окисления — крафтить новенький специально для голема не нужно.

При появлении голема медный блок станет сундуком, а сам голем займет место тыквы. Если вы решите создать голема рядом с уже существующим медным сундуком, то второй сундук не появится — просто первый из обычного превратится в большой.

Постепенно медный голем, как и любой другой предмет из меди, окисляется. У этого процесса есть три стадии, и переход к каждой занимает достаточно много времени. Рано или поздно голем поменяет цвет, если не натереть его воском или не убирать окисление топором. Повторно оживить голема можно, убрав окисление с помощью топора, пока он не придет в движение.