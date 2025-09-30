Terminator 2D: No Fate перенесли на месяц
Издатель Reef Entertainment и разработчик Bitmap Bureau сдвинули дату релиза Terminator 2D: No Fate с 31 октября на 26 ноября. Run & gun-аркада будет доступна на PC и консолях (за вычетом Switch 2).
Причина переноса — изменения в мировой торговле, в частности непрекращающиеся «тарифные войны». Они повлияли на цепочку поставок, из-за чего игроки не смогут получить издания первого дня и «коллекционку» вовремя. При этом Reef Entertainment хочет выпустить физические и «цифровые» издания одновременно.
Terminator 2D: No Fate пересказывает события фильма «Терминатор 2» (1991) с дополнениями в виде сцен, придуманных специально для игры. Управлять будете Джоном Коннором, Сарой Коннор и Т-800.