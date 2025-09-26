Теперь в PlayStation можно играть прямо в Telegram

Разработчик Никита Аксенов, также известный под псевдонимом Carter54, представил эмулятор первой PlayStation (PS1), работающий внутри Telegram и совместимый с большинством современных смартфонов под названием PSXTG.

Запуск эмулятора и игр осуществляется через специального бота @psxtg_bot, где пользователю достаточно нажать кнопку «Играть». На текущем этапе сервис предлагает библиотеку из 25 классических игр, среди которых Resident Evil, Tekken 3, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Gran Turismo и Tenchu.

По словам разработчика, среднее время загрузки игр не превышает одной минуты. Помимо сенсорного управления, проект предусматривает подключение геймпадов. Кроме того, пользователи могут вывести иконку эмулятора на рабочий стол смартфона для быстрого доступа.

В планах автора — расширение функционала: добавление сохранений, оптимизация управления и увеличение каталога доступных игр. При этом Аксенов подчеркнул, что проект носит экспериментальный характер, а его запуск стал проверкой возможностей интеграции web-приложений с Telegram.