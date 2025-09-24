Геймдев не справится без господдержки

Это признали участники панельной дискуссии "Поддержка игровой индустрии" на Всероссийской выставке-фестивале "Игропром". Они сошлись во мнении, что в России нельзя сделать большую видеоигру без государственной поддержки.

По словам директора ООО "Студия СПН" Александра Толкача, российский рынок видеоигр недостаточно велик, чтобы компания могла вырасти только на коммерческих инвестициях, он назвал его компактным и заявил, что большое количество компаний на его выручке не вырастет. Он отметил, что для многих разработчиков господдержка - трамплин, с помощью которого можно выйти на западные рынки и получить там выручку. По его мнению, российским компаниям не хватает медийной поддержки со стороны российского государства за границей, несмотря на обилие структур, таких как Министерство иностранных дел РФ, Россотрудничество и торговые представительства, которые не включились в этот процесс.

Генеральный директор ООО "Фоксхаунд" Александр Горбаченко отметил, что исчезновение господдержки замедлит поиск финансов на запуск новых проектов и расширение масштабов уже существующих. По его словам, признание геймдев индустрии со стороны государства превращает его в эксперта для непрофильных инвесторов. Он выразил надежду, что в будущем их станет больше, и это приведет к росту финансирования и поддержки проектов.

"Безусловно, можно обойтись без господдержки, но главный вопрос - а зачем? Современный рынок - весьма неласковый, на котором сложно найти финансирование, а государство дает инструменты налоговой, информационной и финансовой поддержки", - рассказал операционный директор ООО "Клокворк Дракар" Максим Николаев.

Он сказал, что российские компании могут выпускать и зарабатывать на браузерных и даже эротических играх, но это не приведет к развитию рынка. Он привел пример других стран и заметил, что все они поддерживают игровую индустрию, как часть культуры, а утверждение "игры не должны быть связаны с государством" он назвал недальновидным. Без господдержки, по мнению Максима Николаева, компаниям-разработчикам, выходящим на зарубежные рынки, придется бороться как против коммерческого, так и против административного фактора, а государственные экспертные центры и корпорации развития могут помочь с последним.

С ним согласился генеральный директор ООО "Сайберия Нова" Алексей Копцев. По его мнению, государственная поддержка может помочь российским разработчика выйти на китайский рынок. Он отметил рост количества бизнесменов, готовых инвестировать в разработку игр и выразил надежду, что в будущем они станут основными инвесторами игровой индустрии.

Менеджер продукта "Командиры бездорожья" Дмитрий Карасев напомнил о примере шведской компании Embracer Group, которая, по его словам, за госсредства скупила половину мировых игровых компаний. Однако он отметил, что "государевы" деньги стали кончаться, а вместе с ними и компания. Он отметил, что без господдержки в виде финансовых, налоговых и других льгот от Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ индустрия столкнется с оттоком кадров и станет неконкурентоспособной.

"Отдельно хочется подчеркнуть, что начали выделяться креативные индустрии. "Игровая отрасль одной ногой стоит в 62 ОКВЭД, а другой - в креативной индустрии. Очень хочется, чтобы закон о креативной экономике отделил нас от ИТ, но сохранил льготы", - заявил он.

По словам независимого продюсера и геймдизайнера Вячеслава Макарова, российские геймдев-компании живут в условиях несправедливой конкуренции, вывод денег с онлайн-площадки Steam обходится им, в среднем, в 10% выручки из-за услуг посредников, валютных курсов и так далее. При этом он отметил, что для небольших проектов эта сумма меньше из-за возможности использовать схемы с криптовалютами, а для больших, нуждающихся в отдельной финансовой инфраструктуре, - больше. При этом существует риск изменений, из-за которых старая система перестает работать, и нужно искать новую.

"Большая часть расходов индустрии - зарплаты, а ИТ-льготы позволяют снизить налоговую нагрузку на них. Если у нас отберут их, то российские разработчики увеличат расходы на 15%, а потом еще прилетит налог на прибыль всем, кто не состоит в ИТ-парке, и налог на добавленную стоимость. Может получится ситуация, когда налоги съедят 100% выручки компаний. Может ли компания, ничего не разрабатывающая, существовать? Очевидно нет", - рассказал он.

Вячеслав Макаров отметил, что на современных западных игровых выставках до 90% стендов в бизнес зонах принадлежат разным свободным экономическим зонам, соревнующимся друг с другом, предлагая разработчикам лучшие условия. По его словам, идет бешеная борьба за человеческий капитал, за команды, способные делать игры в самой большой медийной сфере мира.

"До 2022 г. государство считало, что игровая индустрия есть и хорошо. А после 2022 г. люди вдруг собрались и уехали. Минус квалифицированные специалисты, рабочие места, выручка компаний. У компаний-разработчиков не было смысла находиться в России из-за налогов и отсутствия льгот. Здесь держали только офис разработки, а головные офисы находились за рубежом. Является ли государство получившим выгоду от того, что произошло в 2022 г. в игровой индустрии? Нет, не является, мы потеряли сотрудников и довольно много. Да, кто-то из них вернется, потому что появилась возможность снова делать игры в РФ за счет налоговых льгот, которые - одна из самых важных функций поддержки государства. Здесь Институт развития Интернета выступает как флагман, но эффективность выделяемых средств (потому что есть упомянутые льготы) возрастает на треть и если этот кусок убрать, то не будет у нас игровой индустрии", - заявил он.

Заместитель генерального директора АНО "ИРИ" Андрей Воронков отметил, что контракты в ИРИ заключены до 2027 г., а ближайший конкурс контента в грядущем ноябре - контракты до 2028 г. Иными словами, финансирование есть как минимум на три года.

"2025 г. заметен тем, что амбиции отрасли растут. Проекты окрепли, команды тоже, у нас в ИРИ установка не просто на создание хороший игры, а на крупный проект, который можно довести до самых вершин. До 2030 г. мы планируем сделать два-три таких. Но без вовлечения бизнеса это невозможно", - сказал он.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, неопределенность и непредсказуемость - главная проблема вложений в геймдев. В нем все держится на единичных релизах в отличии от классических ИТ-стартапов, где можно строить модель на подписках или сервисах и прогнозировать денежный поток. Он отметил, что цикл разработки игр длиннее, а команда требует узких специалистов, таких как художники, сценаристы, гейм-дизайнеры. Из-за этого инвестору приходится рисковать больше и дольше ждать возврата капитала.

"Игры отличаются, например, от электронного правительства, в первую очередь, возрастом потребителей. Активным поколениям требуются игры, чтобы в них играть, эти игры должны быть понятны отечественному потребителю и оказывать на него определенное воспитательное воздействие. Это часть национальной информационной инфраструктуры. А инвестиции в игры - это как продюсирование кино - деятельность, связанная с более высокими рисками, чем, к примеру, разработка сайта маркетплейса. Нужны опыт, чутье, толерантность к рискам. Таких инвесторов мало. Поэтому, если мы хотим, чтобы индустрия развивалась у нас внутри страны, ей требуется поддержка", - рассказал аналитик АО "Финам" Леонид Делицын.

Владимир Чернов подтвердил, что на мировой арене идет жесткая конкуренция за игровые студии. Ряд стран Персидского залива, Китай, Южная Корея, Сингапур предлагают им налоговые льготы и инфраструктуру в технологических зонах.