BC.Game с s1mple выиграла ESL Challenger League

Команда BC.Game во главе с Александром s1mple Костылевым стала чемпионом ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #2 по CS 2. В гранд-финале коллектив обыграл Alliance со счетом 2:1 — 8-13 на Ancient, 13-9 на Inferno и 13-6 на Dust ll.

Напомним, ранее BC.Game уступила Alliance со счетом 0-2 в финале верхней сетки ESL Challenger League Season 50: Europe – Cup 2. Александр Костылев завершил встречу со статистикой 26-26 по KD и для снайпера команды прошедший матч стал худшим по этому показателю с середины августа. Александр перед проигранным матчем ранее жаловался на скучные игры, заявив, что ждет «соперника, который бы его наказал», что вызвало хейт в сторону s1mple, но в конечном итоге BC.Game победили Alliance.

За победу BC.Game заработала $ 12 тыс., а Alliance, занявшая второе место, получила $ 5 тыс. Третьей стала ESC Gaming, которая увезла с турнира $ 2,25 тыс.

ESL Challenger League Season 50: Europe — Cup #2 прошел с 8 по 23 сентября в онлайн-формате. В соревновании участвовали 32 команды, которые разыграли $ 25 тыс. призового фонда и слот в региональном финале текущего сезона лиги.