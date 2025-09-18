Dying Light: The Beast будет полностью совместима со Steam Deck

Разработчики Dying Light: The Beast в день релиза объявили о том, что игра будет полностью совместима со Steam Deck.

© кадр из игры

Изначально выход Dying Light: The Beast планировали на 22 августа, однако перенесли на 19 сентября, а затем на 18-е. Разработчики рассказывали, что сосредоточились на отработке замечаний сообщества, полученных во время gamescom. В том числе улучшили анимации и сделали некоторые элементы геймплея реалистичнее.

В Dying Light: The Beast игроков ждёт множество пугающих элементов, кровавые сражения и паркур, который является визитной карточкой серии.

Главным героем станет Кайл Крейн, знакомый фанатам франшизы по первой части. Сюжет расскажет о его жизни после многих лет заточения и экспериментов, которые как ослабили героя, так и наделили его новыми способностями.

Ранее показали награду за миллион предзаказов. Это скин автомобиля APEX, который получат все, кто купил Dying Light: The Beast до релиза. А он, напоминаем, уже сегодня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.