Microsoft выпустила образы Windows 11 25H2

Microsoft выпустила официальные ISO-образы Windows 11 версии 25H2, что означает: система находится на финальном этапе перед массовым релизом.

© Ferra.ru

Скачать их можно уже сейчас через сайт Windows Insider, и хотя формально они предназначены для участников программы, образы считаются готовыми для установки на обычные ПК. Размер ISO — около 7 ГБ в зависимости от языка.

Однако есть нюанс: новых функций в 25H2 не будет. Обновление построено на той же платформе, что и 24H2, поэтому все нововведения будут доступны обеим версиям одновременно.

Главная причина перехода — сброс цикла поддержки. Windows 11 25H2 получит 24 месяца обновлений для редакций Home и Pro и 36 месяцев — для Enterprise и Education.

Сам релиз ожидается в ближайшие недели — вероятно, в конце сентября или в октябре. Переход с 24H2 на 25H2 будет происходить через «enablement package» и займёт всего несколько минут с одной перезагрузкой.