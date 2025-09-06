4 сезон Marvel Rivals: дата релиза, новые герои, карты и нерфы

4 сезон Marvel Rivals продолжает тренды, заданные предыдущим сезоном, но также привнесет в игру полезные quality-of-life улучшения и, конечно же, новый контент. Портал PC Gamer рассказал главное о грядущем сезоне.

© Steam

Дата релиза 4 сезона Marvel Rivals

4 сезон стартует в пятницу, 12 сентября, после перезагрузки серверов. А межсезонное обновление должно выйти 10 октября — через месяц после первой половины апдейта.

Помимо этого, Marvel Rivals появится и на PS4 в день начала 4 сезона. Учитывая, что и на ПК производительность игры не идеальна, довольно странно видеть ее на устаревшей платформе, но это в любом случае хорошая новость.

Новые герои: Анжела и Сорвиголова

Анжела — первый новый танк аж со времен Эммы Фрост, которая вышла в начале 2 сезона. Однокрылая воительница и бывшая убийца на службе Асгарда может творить оружие буквально на лету, вроде копья, позволяющего ей спикировать во вражеский тыл, щита, блокирующего урон, и двойных топоров — для ультимативной способности.

Сорвиголова же должен пополнить ростер героев с выходом межсезонного обновления, поэтому о нем пока ничего неизвестно. Разработчики еще не подтвердили роль персонажа в Marvel Rivals, но его сложно представить кем-то кроме дуэлиста. То есть, скорее всего, Сорвиголова станет третьим дамагером, вышедшим за последние четыре месяца.

Баффы и нерфы персонажей

NetEase уже разгласила, какие правки в баланс внесет 4 сезон. В общих чертах, баффы и нерфы получат следующие персонажи.

Баффы

Пени Паркер

Тор

Доктор Стрендж

Женщина-невидимка

Джефф

Альтрон

Алая ведьма

Блэйд

Лунный рыцарь

Нерфы