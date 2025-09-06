4 сезон Marvel Rivals: дата релиза, новые герои, карты и нерфы
4 сезон Marvel Rivals продолжает тренды, заданные предыдущим сезоном, но также привнесет в игру полезные quality-of-life улучшения и, конечно же, новый контент. Портал PC Gamer рассказал главное о грядущем сезоне.
Дата релиза 4 сезона Marvel Rivals
4 сезон стартует в пятницу, 12 сентября, после перезагрузки серверов. А межсезонное обновление должно выйти 10 октября — через месяц после первой половины апдейта.
Помимо этого, Marvel Rivals появится и на PS4 в день начала 4 сезона. Учитывая, что и на ПК производительность игры не идеальна, довольно странно видеть ее на устаревшей платформе, но это в любом случае хорошая новость.
Новые герои: Анжела и Сорвиголова
Анжела — первый новый танк аж со времен Эммы Фрост, которая вышла в начале 2 сезона. Однокрылая воительница и бывшая убийца на службе Асгарда может творить оружие буквально на лету, вроде копья, позволяющего ей спикировать во вражеский тыл, щита, блокирующего урон, и двойных топоров — для ультимативной способности.
Сорвиголова же должен пополнить ростер героев с выходом межсезонного обновления, поэтому о нем пока ничего неизвестно. Разработчики еще не подтвердили роль персонажа в Marvel Rivals, но его сложно представить кем-то кроме дуэлиста. То есть, скорее всего, Сорвиголова станет третьим дамагером, вышедшим за последние четыре месяца.
Баффы и нерфы персонажей
NetEase уже разгласила, какие правки в баланс внесет 4 сезон. В общих чертах, баффы и нерфы получат следующие персонажи.
Баффы
- Пени Паркер
- Тор
- Доктор Стрендж
- Женщина-невидимка
- Джефф
- Альтрон
- Алая ведьма
- Блэйд
- Лунный рыцарь
Нерфы
- Девушка-белка
- Черная пантера
- Псайлок
- Луна Сноу
- Локи
- Эмма Фрост
- Капитан Америка