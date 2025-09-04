Российская косплей-модель стала лицом Lineage 2

На платформе "Фогейм" стало доступно масштабное обновление RoseVain в Lineage 2 Essence. Его лицом стала Альфия "Rozenwin" Манькина, косплеер и художница из России, активная участница игрового и косплей-сообщества.

© Российская Газета

К обновлению она создала детализированный образ нового уникального класса - Кровавой розы.

Автор работы рассказала, что создание костюма заняло около семи недель.

Самым сложным этапом она назвала проектирование, когда нужно было продумать каждую деталь.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда российские модели становятся лицом известных мировых тайтлов.

Так, ранее российская модель Александра Зотова стала прототипом Джилл Валентайн, главной героини ремейка игры Resident Evil 3.

Обновление RoseVain

В очередном апдейте аудитории открывается новый класс - Кровавая Роза. Персонаж ослабляет врагов, снижает их максимальное здоровье и эффективность лечения.

В игре также появился новый NPC-компаньон - ледяная ведьма Глассия. Она помогает игроку в сражении за счет физических, магических атак, а также особых эффектов, таких как оледенение.

Кроме того, до 17 сентября всем зарегистрированным на платформе пользователям, зашедшим в игру, предлагаются бесплатные ценные предметы - книги заклинаний, свитки атаки, защиты, опыта и т.д.