Почему фанаты ретро-консолей обожают Dreamcast?

О Dreamcast вспоминают гораздо реже, чем о Nintendo 64 или PlayStation 1, и зря — последняя консоль SEGA во многом повлияла на то, какой игровая индустрия стала сегодня. Портал howtogeek.com рассказал, почему заядлые поклонники ретро-консолей до сих пор помнят и любят незаслуженно обделенную вниманием платформу.

© Unsplash

На Dreamcast было много отличных игр

Консоль — ничто без игр, и Dreamcast — не исключение. Но, хоть платформа и была коммерческим провалом, обвинить в этом отсутствие игр нельзя: SEGA предложила игрокам впечатляющую линейку релизов.

Период Dreamcast был, по сути, самым экспериментальным в истории издателя. Компания профинансировала множество необычных проектов, включая онлайн-паззл Chu Chu Rocket, ритм-боевики вроде Space Channel 5, и симулятор рыбалки Sega Bass Fishing, который даже получил собственный контроллер. Не говоря уже о Seaman про антропоморфную рыбу и культовые хиты, вроде Rez и Cosmic Smash. Издатель даже адаптировал рельсовый шутер House of the Dead в тир, где нужно печатать — Typing of the Dead.

Но, пожалуй, самым амбициозным проектом на Dreamcast была Shenmue — на тот момент самая дорогая видеоигра в истории, и, по совместительству, первооткрывательница в жанре RPG в открытом мире. На секундочку, без Shenmue механика QTE не стала бы стандартом для индустрии.

Dreamcast портировала игры для аркадных автоматов на домашнюю платформу

SEGA по сей день многим обязана своим аркадным автоматам, и, поскольку Dreamcast частично построена на том же железе, что и автоматы издателя, компания решила не проходить мимо выгодной возможности. Так на Dreamcast появились «домашние» версии многих игр, в которые раньше можно было поиграть лишь в залах аркадных автоматов. Crazy Taxi, Virtua Fighter 3tb, House of the Dead 2, Sega Rally Championship.

Благодаря коллекции аркадных портов платформа стала настоящим магнитом для фанатов аркадных автоматов, что, в свою очередь, привело к портированию других игр от сторонних издателей. Например, Soulcalibur от Namco, Street Fighter и Marvel vs. Capcom, King of Fighter от SNK. Если SNES знали преимущественно по JRPG, а PS1 — по первым трехмерным блокбастерам, то Dreamcast запомнилась публике по акценту на аркадные игры.

Поддержка онлайн-гейминга

Популяризацию сетевых игр на консолях обычно приписывают Xbox, но настоящим пионером в этой сфере была Dreamcast. Именно консоль SEGA была первой, продававшейся в комплекте с подключаемым модемом. А позже компания отдельно начала продавать апгрейд в форме адаптера для широкополосного подключения. Игровая индустрия того времени просто не была готова к таким инновациям.

Для контекста, у PlayStation 2, которую часто называют «убийцей» Dreamcast, не было ничего подобного. Платформа SEGA не только поддерживала веб-серфинг с помощью проприетарного браузера на диске, но и интегрировала кросс-плей в таких тайтлах, как Quake III Arena.

Помимо этого, Dreamcast позволяла скачивать из Интернета бесплатный загружаемый контент — от уровней для Sonic Adventures до режимов игры в Crazy Taxi 2. Причем файлы занимали достаточно мало места и вполне помещались на обычном накопителе памяти.

На Dreamcast было много инновационных решений

Dreamcast вышла в период технологической революции игровых консолей: почти каждая свежая платформа совершала тот или иной важный прыжок вперед для рынка. Так, устройство SEGA было первой консолью, получившей традиционный домашний экран — с меню настроек, медиа и менеджментом карты памяти. Она также была первой платформой, которая предлагала контроллер с аналоговыми триггерами.

На техническом уровне Dreamcast заставляла графику на оригинальной PlayStation выглядеть как недоразумение, попутно предлагая производительность, о которой Nintendo 64 могла лишь мечтать. В ту пору многие игры по-прежнему целились в 60 fps в качестве базового показателя, особенно аркадные порты — и здесь SEGA была экспертом.

Наконец, Dreamcast также была первой консолью, добившейся разрешения 480р с помощью VGA-адаптера. Не каждая игра поддерживала его, но адаптер все равно стал обязательной покупкой для тех, кто хотел посмотреть на новенькие игры в самой хорошей графике. SEGA также хотела портировать на Dreamcast игры для Windows, для чего создала в сотрудничестве с Microsoft специальную версию операционной системы для консоли. Но в итоге она получила не так уж много игр.