В Metal Gear Solid Delta: Snake Eater добавили мини-игру времен PS2

Студия PlatinumGames вернулась к работе над серией Metal Gear Solid в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и возродила пасхалку времён PS2.

© кадр из игры

В 2013-м разработчики выпустили Metal Gear Rising: Revengeance, но после отошли от франшизы. Выяснилось, что KONAMI привлекла студию к разработке ремейка. Благодаря этому в Delta добавили переработанную мини-игру Guy Savage.

Получить доступ к ней можно после завершения прохождения. Также она запускается, если сохраниться и выйти после сцены пытки Снейка в Грозном Граде.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 28 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Владельцы расширенных изданий получат доступ на два дня раньше. Критики уже поделились своим мнением об игре. Её называют «верным» и «уважительным» ремейком.

Разработчики уже заявили, что готовы подарить фанатам Metal Gear множество новых игр, а также рассматривают различные варианты развития серии.