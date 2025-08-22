Vivo представила свой аналог шлема Apple Vision Pro

Vivo показала свой первый шлем смешанной реальности — Vision Explorer Edition. Это дебют компании в MR-сегменте, и ставка сделана не на продажи «вслепую», а на демонстрации в фирменных магазинах.

Так, с 22 августа устройство можно будет опробовать в Пекине, Шэньчжэне и ещё 10 городах Китая. Главное отличие от конкурентов вроде Apple Vision Pro — вес.

Шлем Vivo тянет всего на 398 граммов против более чем 600 у Apple. Лёгкость обеспечена раздельной конструкцией и магниевыми сплавами. При этом внутри — два 8K Micro-OLED-экрана (3840 × 3552 пикселя на глаз) с высокой точностью цветопередачи и заводской калибровкой.

Шлем работает на Snapdragon XR2+ и фирменной оболочке OriginOS Vision. Поддерживаются фильмы в VR-кинотеатре, спортивные повторы, многозадачность с виртуальными окнами.

Passthrough-камера имеет задержку всего 13 мс, а управление реализовано через трекинг глаз и жесты. Официальной цены новинка пока нет, но Vivo намекнула, что она будет около 10 000 юаней (примерно $1395). А это заметно ниже, чем у Apple Vision Pro.