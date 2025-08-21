Как бороться со скорпионами в Peak: гайд

Столовая гора, новейший биом в Peak, полна опасностей, но одна из самых обманчивых угроз — медленные, маленькие скорпионы, чей яд запросто может убить неопытного скалолаза. Портал gamerant.com рассказал, как с ними можно бороться.

© Steam

Скорпионы водятся только на столовой горе — они появляются чаще ночью. Хотя они маленькие, их достаточно легко заметить, потому что они часто ползают кругами. Если игрок подойдет достаточно близко, то скорпион зарядит свое жало и нанесет персонажу отравленный удар.

Первое, что можно сделать — это подобрать скорпиона и бросить его как можно дальше. Для этого достаточно просто подойти к нему и нажать на E, чтобы взять его в руки. Скорпион тут же начнет готовиться ужалить игрока. Нажмите и удерживайте Е, чтобы зарядить собственный бросок, дождитесь, пока шкала силы заполнится на половину — и бросьте скорпиона.

Если вас все-таки ужалят, то лучший способ избавиться от яда — это антидот. Обычно его можно найти в чемоданах из багажа, разбросанных по столовой горе. Но если отыскать антидот не получится, то останется лишь дождаться, пока яд пройдет сам собой.

Другой метод — готовка скорпионов. При правильном обращении они вполне могут стать питательной закуской, но процесс приготовления не такой интуитивный, как можно подумать. Скорпиона нельзя просто бросить в костер — их нужно готовить с помощью динамита. Если скорпион попадет под взрыв динамита, то он автоматически превратится в приготовленного скорпиона — съедобный предмет, утоляющий голод.

Нюанс в том, что динамит зажигается, как только игрок подойдет к нему, поэтому для желающих отведать скорпиона главное — тайминг. Придется либо бросить скорпиона к уже подожженному динамиту, либо бросить динамит в сторону скорпиона.