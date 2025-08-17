Японские игроки назвали самые трогательные RPG в истории

Портал Dengeki Faminico Gamer провёл исследование об RPG, которые заставляют японских игроков плакать. Опрос провели среди 4,7 тыс. человек.

В рейтинге первое место заняла игра Final Fantasy X, вышедшая в 2001 году. Игроки считают, что невозможно следить за сюжетом этого проекта без слёз. На второй строчке расположилась другая игра знаменитой RPG-серии — Crisis Core: Final Fantasy VII 2007 года. Третье место заняла Persona 3, вышедшая в 2006 году. История школьника, изучающего «тёмное время» до глубины души тронула японских игроков.

Топ-10 трогательных RPG по мнению японских игроков

1. Final Fantasy X (2001).

2. Crisis Core: Final Fantasy VII (2007).

3. Persona 3 (2006).

4. Okami (2006).

5. Mother 3 (2006).

6. Tales of the Abyss (2006).

7. Dragon Quest XI (2017).

8. Final Fantasy IX (2000).

9. Suikoden II (1998).

10. Final Fantasy XV (2016).