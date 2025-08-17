Японские игроки назвали самые трогательные RPG в истории
Портал Dengeki Faminico Gamer провёл исследование об RPG, которые заставляют японских игроков плакать. Опрос провели среди 4,7 тыс. человек.
В рейтинге первое место заняла игра Final Fantasy X, вышедшая в 2001 году. Игроки считают, что невозможно следить за сюжетом этого проекта без слёз. На второй строчке расположилась другая игра знаменитой RPG-серии — Crisis Core: Final Fantasy VII 2007 года. Третье место заняла Persona 3, вышедшая в 2006 году. История школьника, изучающего «тёмное время» до глубины души тронула японских игроков.
Топ-10 трогательных RPG по мнению японских игроков
1. Final Fantasy X (2001).
2. Crisis Core: Final Fantasy VII (2007).
3. Persona 3 (2006).
4. Okami (2006).
5. Mother 3 (2006).
6. Tales of the Abyss (2006).
7. Dragon Quest XI (2017).
8. Final Fantasy IX (2000).
9. Suikoden II (1998).
10. Final Fantasy XV (2016).