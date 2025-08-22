Почему на Linux не так комфортно играть, как на Windows

Играть на Linux сейчас проще, чем когда-либо прежде — система наконец вплотную подобралась к статусу полноценной игровой платформы для всех. Но, к сожалению, у операционной системы есть ряд недостатков, которые мешают ей пробиться в игровой мейнстрим. Портал howtogeek.com рассказал о них подробнее.

© Steam

Поддержка Easy Anti-Cheat и DRM

Многие популярные системы анти-читов и DRM совершенно не дружат с Linux. Хотя та же EAC и BattleEye технически поддерживают Linux/Proton, разработчикам нужно активировать эту функцию, чего многие попросту не делают.

Обычно системам анти-читов нужен достаточно низкоуровневый доступ к компьютеру, но если они не предназначены для работы в слое совместимости, то алгоритм взбесится и решит, что пользователь пытается жульничать. А это чревато не только раздражением самого игрока, но и перманентным баном, по сути, без причины.

Очевидно, популярность Linux как игровой платформы постепенно растет, и рано или поздно разработчикам анти-читов придется идти в ногу со временем. Но пока велики шансы, что ваша любимая соревновательная или онлайновая игра наотрез откажется корректно работать на этой платформе.

Постоянные поломки модов и менеджеров модов

Еще одна причина, по которой ПК-гейминг зачастую более привлекателен, чем консольный — доступ к модам и свобода модификации игр. Хотя ручной моддинг игр на Linux, как правило, работает без проблем, некоторые моды могут быть не совместимы с Proton или другими решениями для совместимости. Помимо этого, менеджеры модов (наиболее популярный способ их установки) тоже могут работать некорректно, т.к. они всегда разрабатываются для Windows.

Плохое качество VR

Да, VR по-прежнему остается достаточно нишевым развлечением, и поддержка виртуальной реальности не входит в число приоритетных направлений для гейминга на Linux. Тем не менее, нельзя не отметить, что VR на платформе пребывает в довольно плачевном состоянии: Windows поддерживает гораздо больше игр для гарнитур виртуальной реальности.

Плохая поддержка игровых стримингов

Теоретически, игровой стриминг может уравнять Linux в возможностях с другими платформами. Никаких проблем с совместимостью — только передача картинки на подключенное устройство. Но многие стриминговые сервисы попросту не поддерживают Linux, или, в отсутствие нативного клиента, предлагают веб-приложение с ограниченным функционалом. И хотя GeForce Now или Xbox Cloud Gaming работают в браузерах, пинг и максимальный битрейт оставляют желать лучшего.

Не всегда предсказуемая производительность

Между игрой, которую можно запустить на Proton, и игрой, которая хорошо работает на Proton, есть большая разница. На сегодняшний день это не такая проблема, как раньше, и многие игры на Linux работают даже лучше, чем на Windows. Но факт остается фактом — предсказать, как та или иная игра будет работать через слой совместимости, нельзя. Производительность непредсказуема и непостоянна, и даже малейшая техническая проблема может привести к полной неработоспособности релиза. Конечно, нечто подобное может произойти на любой операционной системе, но комбинация Linux/Proton лишь усугубляет ситуацию.