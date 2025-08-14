Почти треть геймеров на Android хотя бы раз использовали читы

Около трети (28%) пользователей Android признались, что хотя бы раз использовали читы, коды или иные способы обхода игровых правил. Об этом говорится в совместном исследовании RuStore и компании «Ипсос Комкон», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Наиболее распространенной мотивацией среди геймеров стала попытка сделать игровой процесс более увлекательным — этот вариант указали 35% респондентов. Еще 31% прибегают к читам для повышения интереса к игре, а 30% — для упрощения прохождения сложных уровней, экономии времени или изучения дополнительных возможностей.

При этом 60% опрошенных заявили, что никогда не использовали подобные инструменты. Среди них 27% руководствуются принципами честной игры, 23% предпочитают преодолевать трудности самостоятельно. Лишь 10% отметили, что отказ от читов связан с опасением блокировки аккаунта.

«Сейчас многие стремятся закончить игру как можно быстрее, поэтому читерство стало довольно распространенным явлением. Однако, как показывает статистика, большинство игроков все же предпочитает самостоятельно проходить весь сюжет в игре — так, как его задумали авторы», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Ранее сообщалось, что Sony сделает бесплатной игру про Человека-паука, Mortal Kombat 1 и другие тайтлы.