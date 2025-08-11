Топ игр серии Mafia: от худшей к лучшей

Вспоминаем классику.

© Чемпионат.com

7 августа вышла новая Mafia — четвёртая игра в серии (если не считать ремейк). Вместо номера игра получила подзаголовок The Old Country и стала своего рода приквелом к оригинальной трилогии.

Вместо ураганных погонь по широким городским улицам от полицейских — сицилийские пейзажи начала XX века и неспешные поездки на лошадях и ретроавтомобилях. На фоне запуска первой новой «Мафии» за девять (!) лет предлагаем окунуться в прошлое и вспомнить всю серию — от худшей к лучшей части.

Четвёртое место: Mafia 3

Разработчик: Hangar 13

Платформы: PS4, Xbox One, ПК

Жанр: сюжетный экшен в открытом мире

Дата выхода: 7 октября 2016 года

Перевод: текст на русском языке

Не подумайте, Mafia 3 — это не ужасная игра. Мало того, это неплохая игра. И если бы она не относилась к серии, то была бы воспринята ещё лучше. Но геймерам есть с чем сравнивать. В отличие от первых двух частей, в Mafia 3 не чувствовалась классическая мафиозная атмосфера. Весь сюжет был сосредоточен не на криминальных разборках авторитетных итальянских мафиози, а на мести ветерана войны Линкольна Клея.

У Mafia 3 почти идеальные начало и финал, однако после пролога игра скатывалась к банальному «убей их всех» и отбей все территории в открытом мире в повторяющихся миссиях по зачистке вражеских точек. Это была явная отсылка к аванпостам от Ubisoft. Противная и раздражающая… отсылка.

При этом Mafia 3 можно похвалить за отличный саундтрек, который был признан одним из лучших в серии, за документальный стиль подачи сюжета и за уникальный сеттинг. Нью-Бордо, местный Новый Орлеан, вышел атмосферным, со всей этой расовой напряжённостью и джазом.

Главный грех третьей части — в несоответствии ожиданиям фанатов, которые хотели продолжения истории в духе «Крёстного отца», а получили «Far Cry с мафиозным антуражем». Но хотя бы с сюжетом разработчики в целом попали.

Третье место: Mafia 2

Разработчик: 2K Czech

Платформы: PS3, Xbox 360, ПК (потом – на PS4 и Xbox One)

Жанр: сюжетный экшен

Дата выхода: 24 августа 2010 года

Перевод: озвучка и текст на русском языке

Mafia 2 — душевная атмосферная игра, но что-то с ней не так. Если разобраться, то много чего. Во-первых, многие главы были вырезаны, из-за чего повествование казалось рваным. Открытый мир был лишь на словах, после первых глав он оказался пустым и «закрытым»: было нельзя заходить в здания, а даже банальных побочных активностей никто не придумал.

Миссии сводились к перестрелкам и поездкам, которых было много, а уникальных заданий (типа того, когда Вито вез пьяных Джо с Эдди домой) наоборот — слишком мало. Но были, конечно, и приятные моменты. История Вито цепляла эмоционально: за их дружбой с Джо было интересно следить, а концовка с культовой фразой «Джо в сделку не входил» пробирала до мурашек.

Физика машин с заносами зимой и необходимостью заправляться добавляли аутентичности. Так можно было ещё и штраф от гайцов получить! Графика на тот момент считалась передовой, а саундтрек запоминался. Однако самое главное — сеттинг 40-50-х годов был передан прекрасно. До сих пор в памяти тот зимний уютный Эмпайр-Бэй с рождественскими огнями и песнями Дина Мартина.

Mafia 2 — это тот случай, когда любишь и ненавидишь одновременно. Если вы цените нарратив больше геймплея и для вас это была первая Mafia — тогда вы поставите её на позицию (а то и на две) выше. Однако давайте судить прямо: потенциал был огромным, а реализация захромала.

Второе место: Mafia: Definitive Edition

Разработчик: Hangar 13

Платформы: PS4, Xbox One, ПК

Жанр: сюжетный экшен

Дата выхода: 25 сентября 2020 года

Перевод: озвучка и текст на русском языке

Первая Mafia сильно состарилась, особенно для тех, кто не играл в неё раньше. Устарела не только графика, но и многие механики. Её нужно было просто грамотно осовременить. Mafia: Definitive Edition справилась с этим хоть и не на 100%, но на 80-90 точно.

Новые технологии позволили сделать персонажей более выразительными, особенно в эмоциональных сценах. Механики вождения и стрельбы стали удобнее и одновременно реалистичнее. Разработчики трепетно воссоздали ключевые моменты, включая знаменитую миссию с гонкой. Получилось настоящее классическое кино, хоть и с элементами голливудщины — воссоздавали чешскую классику явно американцы.

Единственное, из-за лицензионных ограничений оригинальный саундтрек был заменён на новый. Новая музыка часто не соответствовала атмосфере сцен — например, в эпизодах с мафиозными встречами играла тревожная мелодия, как в триллере. Плюс некоторые анимации (особенно физика разрушения машин) были унаследованы от Mafia 3 и выглядели неестественно.

Mafia: Definitive Edition — удачный ремейк. Авторам удалось сохранить ностальгический вайб, не испортить оригинал и сделать его ещё краше и презентабельнее.

Первое место: Mafia: The City of Lost Heaven

Разработчик: Illusion Softworks (позже – 2K Czech)

Платформы: PS2, Xbox, ПК

Жанр: сюжетный экшен

Дата выхода: 28 августа 2002 года

Перевод: озвучка и текст на русском языке

Mafia: The City of Lost Heaven в своё время оказала огромное влияние на индустрию видеоигр. Это первая игра, где сюжет подавался как захватывающая гангстерская сага уровня Голливуда. Та же сцена убийства в метро — это чистая отсылка к «Однажды в Америке».

Mafia старалась быть в чём-то даже лучше GTA. Она ввела физику вождения с повреждениями, штрафы за превышение скорости и необходимость заправляться. Для 2002 года это был немыслимый уровень реализма. И главное, в Mafia мегаполис не казался пустым и мёртвым: пешеходы реагировали на преступления, а полиция плотненько садилась на хвост.

Да, многие механики устарели физически: езда ужасающе сложная, и машины ведут себя как «коробки на ледяной поверхности», система укрытий примитивна и нет прицеливания от бедра. Графика на уровне ранних PlayStation 2 игр, а враги — слишком глупы и наивны. Но всё это мы ощущаем и видим сейчас, а тогда минусы не казались таковыми.

Это как «Крестный отец» — технически он не впечатлит молодого зрителя спецэффектами, но его сценарий и актёрская игра вне времени. Если вы готовы мириться с устаревшим геймплеем ради уникальной атмосферы — она того стоит. Если нет, то ремейк станет хорошей альтернативой.