Как найти кремень в Minecraft: гайд

Кремень — критически важный ресурс для крафтинга в Minecraft, особенно если вы хотите скрафтить стрелы или зажигалку. Портал GameSpot рассказал, как найти его в игре.

Добыча гравия

Кремень довольно легко найти даже на ранних стадиях игры — он выпадает из блоков гравия. Они часто появляются у источников воды, в пещерах и больших ущельях, а также под землей на глубине 63-65 блоков. Но стоит быть осторожным при добыче гравия, если вы стоите прямо под блоком. Гравий — один из немногих материалов, подчиняющихся законам гравитации, поэтому он может просто упасть на игрока и убить его.

Лут в открытом мире

Хотя самый быстрый способ найти кремень — это добыча блоков, его также можно отыскать и в открытом мире. Обыскивайте сундуки в деревнях и других локациях. Разрушенные порталы, периодически появляющиеся в мире, тоже могут содержать сундук с кремнем.

Обмен кремня на другие предметы

Рано или вы наберете неплохой запас ресурсов, и кремень станет отличным предметом для обмена на изумруды. Лучники, кожевенники и кузнецы в деревнях часто принимают кремень. Как правило, для того, чтобы получить один изумруд, нужно разменять 26-30 единиц кремня.

Что можно скрафтить из кремня