5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Fumes

1990-е и начало 2000-х были золотой эпохой автомобильных боевиков, и Fumes не скрывает, что она многим обязана традициям. При этом, несмотря на очевидную стилизацию под игры периода PS1, по тону она совсем не похожа на Twisted Metal. Для начала, события Fumes разворачиваются в достаточно просторном открытом мире — Mad Max выглядит более резонным сравнением. А сюжетная завязка проста: игрок рыщет по пустошам, уничтожает чужие машины и прокачивает собственную, чтобы рано или поздно одолеть гигантских боссов. По прогнозам разработчиков, Fumes пробудет в раннем доступе год.

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Dead Take

Dead Take — хоррор от первого лица, сочетающий цифровую графику и живые FMV-съемки. Протагонист прибывает в особняк, где прошлой ночью прошла шумная вечеринка для актеров и других персон из киноиндустрии — одной из них был друг главного героя, пропавший без вести. Естественно, в особняке нет ни души, и для того, чтобы разобраться в произошедшем, придется раскопать истории актеров, побывавших на вечеринках. В Dead Take есть головоломки и скримеры, но нет сражений — игра сфокусирована на сюжете.

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«Лихо одноглазое»

Фолк-хоррор от российских разработчиков, основанный на сказке XIX века. Игроку предстоит отыскать само Лихо: одноглазого монстра, приносящего неудачу и плохую судьбу. В отличие от предыдущих игр студии Morteshka, «Лихо одноглазое» посвящено исследованию и головоломкам, отчасти напоминающим о point-and-click хоррорах 1990-х.

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Time Flies

Очаровательная, расслабляющая головоломка о жизни мухи. Они могут быть раздражающими животными, но мухи — такие же живые существа, как мы, и у них есть лишь один шанс прожить свою жизнь правильно. Этому и посвящена Time Flies: игроку в роли мухи нужно выполнять задачи из списка. Иногда полезные для людей, иногда — нет. Но главное — всегда быть на чеку и избегать опасностей, потому что маленькая муха может распрощаться с жизнью множеством разных способов.

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Earthion

Ретро shoot-em-up, разработанный для 16-битной Sega Mega Drive студией, которая занималась 8 и 16-битными играми в 1990-е. Earthion можно запустить прямо на Mega Drive, купив картридж через Limited Run Games… Но если у вас вдруг почему-то нет 36-летней консоли, то поиграть можно и в Steam. Поклонникам ретро и пиксель-арта рекомендуется.