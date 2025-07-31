16-летний школьник заработал миллиард рублей за три дня в игре Roblox. Об этом сообщает Apnews.

Согласно информации издания, подросток сделал в игровом редакторе симулятор фермы. В итоге эта работа оказалась настолько удачной, что за три дня ее посетило более 21 миллиона игроков. Кроме того, школьник смог монетизировать свою ферму — прибыль от нее составила миллиард рублей только за май.

Впрочем, основной заработок автору фермы принесет сделка со студией Splitting Point (авторы Gunfight Arena и A Dusty Car Trip), которые выкупили работу. При этом, школьнику удалось сохранить 50% прав на локацию.

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