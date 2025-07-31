Лучшее место для базы в Grounded 2: гайд

Парк в Grounded 2 полон живописных локаций, но для того, чтобы найти подходящее место для базы, одних видов недостаточно. Для выживания в парке нужен доступ к пище, ресурсам и посту рейнджеров — все три пункта должны быть рядом. Портал PC Gamer рассказал, где лучше всего построить базу, пока игра находится в раннем доступе.

© Steam

На данный момент лучшая локация для базы — булыжник в центре региона «Церемония». Строить можно как на самом камне, так и вокруг него, и вы будете находиться в хорошей точке для более поздних сюжетных заданий. Не беспокойтесь о пчелах, которые обитают в этом месте — они не враждебны, если не нападать на них первым.

К тому же, булыжник близок к восточному краю карты, который будет расширяться по мере раннего доступа. Так что вы будете еще и достаточно рядом с новым контентом. Учитывая, что перенос базы — медленное и ресурсоемкое мероприятие, лагерь лучше разбивать там, откуда не придется съезжать в будущем.

В пользу этой точки говорят еще три фактора:

Много свежей и сухой травы, а также стеблей сорняков для строительства

Два поста рейнджеров поблизости, куда придется много раз ходить, чтобы анализировать материалы, открывать новые чертежи и прокачивать омни-инструмент. На постах также есть кулеры с бесконечным запасом воды

Легкий доступ к столу для пикника, холму и статуе, где находятся такие ключевые ресурсы, как черника, брусника и хвойные иголки. Там же можно найти богомолов и скорпионов для крафта редкого снаряжения

Но если вам категорически не хочется обживать булыжник, есть и другие альтернативы, пусть и не такие эффективные: