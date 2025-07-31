Чипы Dimensity стали лучше эмулировать ПК-игры на Android

Компания GameSir сообщила, что теперь смартфоны с процессорами MediaTek Dimensity, использующие семейство GPU Mali, смогут запускать ПК-игры на Android гораздо лучше. Это улучшение коснётся моделей с чипами от Dimensity 9000 до 9400 и сделает производительность сопоставимой или даже лучше, чем у устройств с Qualcomm Adreno.

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Раньше эмуляторы, такие как GameHub от GameSir, лучше работали на смартфонах с Qualcomm Snapdragon. Но теперь для MediaTek сделали важные обновления: улучшили работу графических драйверов Mali, исправили ошибки и добавили специальный механизм преобразования команд DirectX для корректной работы игр.

Кроме того, улучшения могут коснуться и смартфонов Google Pixel с фирменными чипами Tensor, которые тоже используют графику Mali.

GameSir уже сотрудничает с MediaTek для создания драйверов, которые сделают запуск ПК-игр на Android ещё проще и стабильнее.