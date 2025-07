Топ-10 самых громких провалов в истории видеоигр

Разбитые надежды.

© Чемпионат.com

«Новый блокбастер от автора GTA и Red Dead Redemption» — именно так пытались позиционировать MindsEye до релиза, но в эти слова вряд ли кто-то верил или хотя бы воспринимал всерьёз. Вряд ли вы пропустили лидера в номинации «Худшая игра 2025 года», поэтому вдаваться в подробности этого ужаса нет никакого смысла.

Однако, к сожалению, MindsEye далеко не первая игра в истории, от которой ожидали большего, чем то, что получили в итоге. В честь столь сомнительного достижения решили собрать 10 самых громких провалов индустрии.

Redfall

Разработчик: Arkane Austin Дата выхода: 1 мая 2023 года Оценки критиков: 57 баллов Отзывы игроков: 39% в Steam

После провального игрового 2022 года для Microsoft глава игрового направления Фил Спенсер убеждал всех и вся в том, что дальше всё будет гораздо лучше. Ведь к выходу готовились два потенциальных хита: Redfall и Starfield. Творение Тодда Говарда — тема для более глубокого разговора, а вот кооперативная охота на вампиров руками Arkane звучала потенциально заманчиво и перспективно.

Однако чем ближе был релиз, тем больше даже самые ярые пессимисты удивлялись показанному. В конечном итоге оказалось, что игра вообще не готова, а от фирменных особенностей игр Arkane в новинке не оказалось практически ничего, ведь большинство создателей Prey уволились из студии во время создания Redfall, поскольку никто не хотел делать эту игру.

Почти все элементы шутера были плохи и практически никак не взаимодействовали друг с другом. Устаревшая графика, обилие багов и фризов, долгие загрузки, скучный открытый мир, никакущий интеллект врагов, лениво слепленные уровни, кривой прицел на консолях — это далеко не полный перечень проблем Redfall.

Да что там, разработчикам не удалось заставить своё творение работать на стабильных 30 кадрах в секунду. И это было немногим после того, когда Фил Спенсер обещал, что все игры Microsoft будут выходить как минимум при 60 FPS. Все планы на контентные обновления свернули, игра скоропостижно скончалась в муках, а студию Arkane Austin закономерно для корпораций закрыли.

Aliens: Colonial Marines

Разработчики: Gearbox, TimeGate Studios, Nerve Software, Demiurge Studios Дата выхода: 12 февраля 2013 года Оценки критиков: 48 баллов Отзывы игроков: 62% в Steam

Геймерская чуйка учит не доверять громкой маркетинговой кампании, ведь тогда потенциальное разочарование будет не так сильно. Gearbox и SEGA продвигали Aliens: Colonial Marine как лучшую игру на свете с множеством уникальных фишек. Чтобы расположить к себе поклонников вселенной «Чужих», на прежние роли даже вернули Ларса Хендриксена и Майкла Бина.

Вот только на релизе геймеры получили устаревший и заскриптованный шутер с блёклой графикой, тонной багов, скучной стрельбой и запутанным сценарием. Более того, как стало известно спустя многие годы, одна-единственная опечатка в файлах сломала весь модуль искусственного интеллекта, из-за чего смертоносные ксеноморфы превратились в тупых болванчиков. И такой результат оказался показательным для всей игры.

Концепция Aliens: Colonial Marine несколько раз менялась, из-за чего даже девелоперы не понимали, что именно они делают. Сроки постоянно переносились, что едва не привело к судебному разбирательству с издателем SEGA. Ну и добило всё то, что Gearbox передала значимую часть разработки сторонним студиям, пока сама занималась Borderlands 2. И приукрашивание Рэнди Питчфорда едва не похоронило куда более качественную Alien: Isolation.

Concord

Разработчик: Firewalk Studios Дата выхода: 23 августа 2024 года Оценки критиков: 64 баллов Отзывы игроков: 69% в Steam

Пожалуй, самое дорогое игровое фиаско последних лет. Ещё по первым материалам стало понятно, что у проекта не самые радужные перспективы. Но вряд ли даже отпетые хейтеры Sony ожидали настолько оглушительного провала. Тайтл, на разработку которого совокупно якобы потратили свыше $ 200 млн и который должен был составить конкуренцию Valorant и Overwatch. Он прожил невероятно короткую жизнь.

Concord сделал всё, чтобы оттолкнуть от себя геймеров. И дело вовсе не в безвкусном дизайне персонажей. Игра банально опоздала с релизом. Ниша геройских шутеров плотно забита (что, впрочем, позже не помешало Marvel Rivals стать гигантским хитом), аудитория поделена между мастодонтами жанра. Чтобы привлечь пользователей, нужно предложить что-то новое, чего нет у конкурентов. Вот только сделать хоть что-то уникальное у авторов не получилось.

Плюс издатель выставил ценник в $ 40, в то время когда все аналоги бесплатные. Итоги: сервера закрыли через две недели, студию Firewalk Studios распустили на все четыре стороны, Sony потеряла кучу денег и полностью поменяла принцип создания игр-сервисов.

Daikatana

Разработчик: Ion Storm Дата выхода: 23 мая 2000 года Оценки критиков: 39 баллов Отзывы игроков: 58% в Steam

Daikatana должна была стать хитом на века, ведь её разрабатывал сам Джон Ромеро, главная рок-звезда индустрии тех лет. Да, рядом уже не стоял Джон Кармак, с которым легенда разругалась, зато под его руководством оказались талантливая команда и практически неограниченный бюджет.

Но вместо анонсированной революции и миллионов проданных копий Daikatana ожидала катастрофа. Виной всему стали внутренние противоречия и чрезмерные амбиции Ромеро, помноженные на неграмотный менеджмент. Студия прожгла кучу денег и потеряла много времени. Из-за этого то, что рекламировалось как эпичное приключение с увлекательным сюжетом и уникальными механиками, некрасиво выглядело и ужасно игралось.

Люди жаловались на устаревшую графику, странные геймдизайнерские решения, никакущий искусственный интеллект врагов и напарников, обилие багов и общую скукоту. Единственными, кто хорошо поработал, были маркетологи. Вот только агрессивный пиар с тем самым слоганом только отвернул аудиторию. В общем, пока индустрия стремительно развивалась, Джон Ромеро топтался на месте, что и обернулось тотальным пшиком.

Duke Nukem Forever

Разработчик: Gearbox Дата выхода: 20 июня 2012 года Оценки критиков: 49 баллов Отзывы игроков: 70% в Steam

Производственный ад очень редко благотворно влияет на качество. Особенно если он растягивается на долгие 15 лет. Так случилось с Duke Nukem Forever, которая опоздала минимум лет на 10. Началось все с невероятного успеха Duke Nukem 3D, после чего 3D Realms решила ковать сиквел. Вот только желание разработчиков сделать технически совершенную игру сыграла с ними плохую шутку.

Богатая студия несколько раз меняла движок, тем самым выкидывая в мусорку уже готовые наработки и начиная всё сначала. Авторы словно не могли остановиться, продолжая добавлять новые механики, менять уже готовые и удалять то, что переставало нравиться. Релиз постоянно переносился, пока в 2009 году у 3D Realms не закончились деньги и доделывать пришлось Gearbox.

Долгожданное явление Ядерного Герцога народу обернулось полнейшим фиаско. Это была морально устаревшая игра, с неказистой картинкой и скучным геймплеем. Если бы разработчики умерили свои амбиции и выпустили проект в начале нулевых, то однозначно получился бы бэнгер. Но в 2011 году Duke Nukem Forever смотрелся стыдновато. Очень жаль, что настолько культовый персонаж ушёл в закат вот таким образом.

Artifact

Разработчик: Valve Дата выхода: 28 ноября 2018 года Оценки критиков: 77 баллов Отзывы игроков: 46% в Steam

В геймерском сознании Valve воспринимаются как настоящие небожители. Множество культовых хитов, главный игровой магазин современности, Steam, и хитовая портативка Steam Deck не дадут соврать. Даже боязнь цифры «3» давно превратилась в добрую шутку. Но в биографии Гейба Ньюэлла нашлось место и провалам, одним из которых стала Artifact.

Казалось, что с ресурсами студии и опытом Ричарда Гарфилда, создателя Magic: The Gathering, проект просто обречён на успех. Вот только Valve слишком поздно захотела урвать свой кусок от рынка ККИ. Интерес вокруг жанра постепенно снижался, а оставшиеся игроки не захотели инвестировать кучу времени и денег ещё во что-то.

К тому же в игре хватало недостатков. Artifact выглядел перегружено и переусложнённо, партии длились слишком долго, разобраться в сложных механиках оказалось тем ещё квестом, микротранзакции продвигались слишком агрессивно. Кроме того, за него просили внушительные деньги, хотя почти все конкуренты распространялись бесплатно. Неудивительно, что онлайн быстро стух, всё продвижение отменили, а про Artifact 2.0 предпочли забыть.

Anthem

Разработчик: BioWare Дата выхода: 22 февраля 2019 года Оценки критиков: 61 балл Отзывы игроков: 40% на Metacritic

Anthem — главный претендент на звание худшей игры в истории BioWare. Началось всё с того, что Electronic Arts отправила делать кооперативный лутер-шутер команду ролевых экшенов. Разработчики и издатель очень хотели повторить успех Destiny, а Кейси Хадсон заявлял о желании создать одну из самых влиятельных игр в своём классе, но он не смог задержаться в студии надолго.

Проблемы нарастали, словно снежный ком. Руководство не смогло эффективно выстроить рабочий процесс, из-за чего решение даже простых вопросов затягивалось на многие дни, работники постоянно кранчили, а разные отделы конфликтовали друг с другом. Издатель финансировал разработку по остаточному принципу, надеясь запрыгнуть на поезд «бесконечных игр»», чтобы поставить игру рядом с FIFA и другими своими хитами.

Неудивительно, что на выходе получилась безликая фантастика, сотканная из разрозненных кусков других произведений. Дополнялось всё слабой историей, неработающими механиками, однообразными заданиями и скучным окружением. Игру не оценили ни любители одиночных приключений, ни поклонники мультиплеера. Сначала BioWare объявила о перезапуске Anthem, потратив несколько месяцев на анализ провала. Однако затем работу свернули, а студию попросили вернуть Dragon Age на сюжетные рельсы, ведь тогда Dragon Age 4 существовала как кооперативная игра в духе Anthem.

E.T. the Extra-Terrestrial

Разработчик: Atari Дата выхода: декабрь 1982 года Оценки критиков: нет Отзывы игроков: нет

На провал E.T. вряд ли обратили бы особое внимание, если бы не последовавшие за этим события. Казалось бы, просто ещё одна низкопробная поделка, пусть и по известному фильму, которых всегда хватало с избытком. Вот только the Extra-Terrestrial стал той соломинкой, едва не сломавшей спину всей игровой индустрии.

Боссы Atari решили воспользоваться феноменальным успехом фильма в кинотеатрах и быстро договорились со Стивеном Спилбергом и Universal Pictures о приобретении лицензии за $ 25 млн. Разрабатывать игру доверили штатному геймдизайнеру компании Говарду Скотту Уоршоу. Он хотел сделать новаторский проект, который стал бы настоящим прорывом, как и сама картина.

Вот только руководство жёстко ограничило его во времени, дав на всё про всё лишь пять недель. Уоршоу справился, и предвкушавшие лёгкую прибыль боссы Atari отправили на полки магазинов 5 млн картриджей. Но первоначальный ажиотаж быстро сменился тотальным разочарованием из-за плохой графики, неудобного управления и раздражающего геймплея.

Материнская компания Atari понесла колоссальные убытки, Говарду пришлось уйти из индустрии, а сотни тысяч нераспроданных картриджей с E.T. закопали в пустыне Аламогордо в Нью-Мексико. Ну а игровая индустрия вкатилась в глубокий кризис, пока её не спасла Nintendo.

The Day Before

Разработчик: Fntastic Дата выхода: 7 декабря 2023 года Оценки критиков: 12 баллов Отзывы игроков: 15% в Steam

Одна из самых удивительных историй громкого провала. С точки зрения маркетинга и продвижения небольшая якутская студия Fntastic сделала всё по высшему разряду. Амбициозные обещания и громкие заявления подкреплялись крутыми артами и роскошными роликами, что сильно подогрело интерес аудитории.

Выглядело всё действительно перспективно, даже скандалы с волонтёрами и торговой маркой не сказались на популярности. Неудивительно, что долгое время The Day Before держалась в топе самых желанных игр в Steam, а в день релиза стала самой популярной игрой на Twitch и в целом очень хорошо продалась. Вот только после запуска владельцы свежекупленного хита внезапно обнаружили, что игры по большому счёту и нет.

Оказалось, что The Day Before в трейлерах и The Day Before в реальности — очень разные вещи. Графика совершила несколько скачков назад, множество обещанных механик и фишек либо не работали, либо вовсе отсутствовали, техническое состояние было слабым.

А спустя всего три дня студия объявила о банкротстве и закрытии. Ещё через день новинку сняли с продажи, а сервера закрыли. Многие поспешили обвинить авторов в афере века, хотя тут не всё так очевидно. Их собственная репутация теперь упала ниже плинтуса, а всем желающим без проблем вернули деньги. Возможно, в будущем всплывёт больше подробностей, проливающих свет на всю историю.

Babylon’s Fall

Разработчик: Platinum Games Дата выхода: 3 марта 2022 года Оценки критиков: 43 балла Отзывы игроков: 40% в Steam

Некоторые решения Square Enix очень сложно понять. Например, для кого и зачем создавался Babylon’s Fall? Понятно, что руководство хотело не отставать от трендов и желало получить свою игру-сервер, чтобы зарабатывать лёгкие деньги. Но к делу можно было подойти куда более ответственно, а не так, как это получилось в данном случае.

Единственная причина, из-за которой на тайтл обращали хоть какое-то внимание, крылась в разработчиках. Но у Platinum Games откровенно получилось. В проекте отсутствовала какая-нибудь крутая идея или фишка, за которую могли зацепиться геймеры. Безликий мир, плохая графика, скудный редактор персонажей, скучные герои, утомительные бои, нудный геймплей, скучная прогрессия и отсутствие прочих активностей — под массой всего этого никто не заметил редкие достоинства.

Что и говорить, если аудиторию завлекали рассказами о микротранзакциях и донатах. Неудивительно, что пиковый онлайн в Steam составлял ничтожные 1188 человек. Уже в мае остался всего один человек, да и тот вскоре сдался. Разработчики обещали поддерживать игру контентом, однако спустя полгода после релиза Square Enix закрыл сервера.