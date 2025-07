5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Wheel World

Новый проект от создателей Nidhogg совершенно не похож на их дебютный файтинг. Wheel World — гоночная игра с элементами исследования, где игроку нужно колесить по маленькому открытому миру и соревноваться с другими велосипедистами, чтобы прокачать собственный велосипед и помочь призраку-компаньону спасти мир. Дополнительный бонус — саундтрек от музыкального лейбла Italians Do It Better.

Discopup

Умильное комедийное приключение о морском котике, который отчаянно хочет попасть на вечеринку, куда приглашены только собаки. У протагониста Discopup лишь один выход — найти идеальную собачью маскировку, подрабатывая и помогая другим эксцентричным жителям города.

Mage Arena

Mage Arena выглядит непритязательно, но не дайте первому впечатлению обмануть себя: игра неожиданно популярна и достаточно хорошо оценена. По сути, это соревновательный PvP-проект, где игроки-волшебники сражаются друг с другом, творя заклинания при помощи голоса. Как можно догадаться, геймплей очень быстро становится хаотичным.

s.p.l.i.t

Новый хоррор от создателя нашумевшей Buckshor Oulette. В s.p.l.i.t игроку предстоит примерить на себя роль хакера, который намерен получить корневой доступ к неэтической мегаструктуре. Хотя по сюжету протагонисту, в основном, нужно печатать команды в терминале, похожем на DOS, s.p.l.i.t также предоставит пару шансов отойти от рабочего стола и изучить мастерскую хакера, которая словно вырвана из Silent Hill.

and Roger

Короткая визуальная новелла с жутковатой, интригующей завязкой. Одним утром главная героиня and Roger, маленькая девочка, просыпается и понимает, что ее отца заменил какой-то совершенно незнакомый человек. Лучше ничего не спойлерите: час, который нужен на полное прохождение игры, полностью оправдывает себя.