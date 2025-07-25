Где найти наковальню в Abiotic Factor: гайд
Поиски наковальни в Abiotic Factor — первый шаг к строительству верстака для разборки и починки предметов, а также первый ресурс, который может создать проблемы, потому что он встречается сравнительно редко. Портал PC Gamer рассказал, где можно найти наковальни.
Локация №1: кафетерий на 1 уровне офисного сектора
Первая наковальня находится, на самом деле, очень близко к кафетерию, где начинается игра. Нужно лишь дождаться девяти часов вечера (нажмите на T, чтобы проверить время) — за наковальней надо идти ночью, т.к. электричество отключится, и вы сможете пройти. Для этого также потребуется открыть дверь к плазе и другим частям офисного сектора.
- Отправляйтесь в кладовку.
- Пройдите через третий вентиляционный люк.
- Проползите через вентиляцию в дальнем конце коридора.
- Пройдите отключенный вентилятор (его невозможно избежать при включенном электричестве).
- Вновь проползите через вентиляцию, снимите решетку с тоннеля посередине и спрыгните вниз.
- Откройте дверь.
- Наковальня будет стоять в дальнем углу на одной из полок. Там же можно найти немного боеприпасов для пистолета.
Локация №2: кладовка на 3 уровне офисного сектора
Добравшись до 2 уровня офисного сектора, вы сможете найти еще две наковальни, дойдя до кладовки на 3 уровне.
- Поднимитесь по лестнице справа, если входить на плазу из кафетерия.
- Дойдите по указателям до ресепшена и пройдите через него.
- Сверните направо и отправляйтесь в дата-центр.
- Пройдя мимо лифта к шахте №3, сверните налево.
- Справа вы увидите комнату, заполненную наэлектризованной водой. Выбейте окно и запрыгните на верхний уровень комнаты по мебели.
- Спрыгните в соседний кабинет через дыру в потолке и запакуйте газовое гнездо на полу.
- Вернитесь наверх, поставьте гнездо и используйте его как трамплин, чтобы запрыгнуть в вентиляцию выше.
После этого вы окажетесь на служебной лестнице 3 уровня. Откройте дверь, заберите гнездо и принесите его сюда, чтобы запрыгнуть на сломанную лестницу. После этого пройдите по коридору наверх и вы окажетесь в кладовке, где стоят две наковальни.