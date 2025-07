В Windows 11 добавили нейросеть

Корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11, добавив новые инструменты искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание The Verge.

В первую очередь на компьютерах под управлением операционной системы (ОС) появилась функция Copilot Vision, которая работает на основе приложения Copilot. При ее активации пользователь может управлять функциями устройства голосом. Опция работает на основе того, что нейросеть Copilot может сканировать содержимое экрана и управлять ПК.

Также нейросеть можно спрашивать об объектах и попросить зачитать голосом текст на экране. В корпорации заметили, что с ИИ можно общаться без специальных команд — Copilot научили понимать контекст ситуации. Кроме того, ИИ-помощник способен выполнять специальные команды от лица администратора компьютера.

На компьютерах Copilot Plus добавили функцию Click to Do. Это опция, которая вызывает контекстное меню в зависимости от ситуации. В компании объяснили, что меню вызывается по нажатию кнопки Windows и щелчке левой кнопкой мыши по объекту.

Новые возможности уже появились на компьютерах некоторых пользователей. В Microsoft пообещали развернуть функции на всех поддерживаемых устройствах до конца августа.

В начале июля в Microsoft признали проблему обновления Windows 11 24H2, из-за которой встроенный в систему брандмауэр начал присылать отчеты об ошибке.