Ubisoft обвинила геймеров в провале своих игр

Компания Ubisoft в своем финансовом отчете заявила, что негативная реакция геймеров и давление в интернете стали ключевыми причинами слабых показателей некоторых игр, включая амбициозный проект Star Wars: Outlaws. Об этом сообщает портал TweakTown.

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По заявлениям Ubisoft, ее репутация пострадала от агрессивных критических кампаний, направленных против игр, сотрудников и ее публичных заявлений. По мнению издателя, подобные кампании активно развиваются в социальных сетях, на стриминговых платформах и в специализированных медиа, особенно после технических сбоев или стратегических решений, вызвавших общественный резонанс.

Глава Ubisoft Ив Гиймо отдельно отметил, что запуск Star Wars: Outlaws пришелся на «не самое удачное время для бренда Star Wars», несмотря на высокий интерес к таким сериалам, как «Мандалорец», «Андор» и «Звездные войны: Сказания об Империи».

Тем временем Ubisoft продолжает внедрять микротранзакции в свои игры, утверждая, что это «делает их более увлекательными». Эта позиция вызвала волну критики в адрес компании, которую игроки упрекают в потере фокуса на качестве самих продуктов.

С момента значительного падения акций в прошлом году Ubisoft получила финансовую поддержку от китайского холдинга Tencent, который инвестировал в управление ключевой интеллектуальной собственностью студии. При этом компания продолжает терять доверие аудитории, в том числе из-за отсутствия открытой самокритики.

Единственным элементом признания собственных ошибок в отчете стал пункт о «технических проблемах, влияющих на игры». Все остальное Ubisoft связывает с внешними факторами — от отзывов пользователей в Steam до «социально мотивированной критики» в медиапространстве.

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