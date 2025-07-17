5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Everdeep Aurora

Игроки сравнивают этот очаровательный платформер с релизами эпохи Game Boy Advance, что вполне резонно, но в реальности Everdeep Aurora больше похоже на что-то, что украшало бы обложку журнала Amstrad Action в 1980-х. Проект рассказывает об одинокой кошечке, которая отправляется глубоко под землю, чтобы найти пропавшую маму — но, естественно, приключение быстро становится странным и опасным.

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Dread Flats

Dread Flats — хоррор от первого лица в сеттинге Китая 1990-х, посвященный исследованию жуткого жилого здания, которое переживает не лучшие времена. Обитатели комплекса не рады гостям, поэтому игроку придется не только решать головоломки, но и часто спасаться от опасности бегством.

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Last Report

Еще один хоррор, но теперь уже в форме point-and-click квеста. Протагонист — парковый рейнджер ночной смены, который однажды замечает на мониторах камер наблюдений довольно тревожные вещи. Исследование, разговоры с коллегами и наблюдение за парком через камеры рассказывает жуткую историю о том, что на самом деле кроется за необъяснимыми событиями в заповеднике.

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Occlude

«Оккультная» карточная игра с нарративом, переплетающим пасьянс, головоломки в дополненной реальности и необычный подход к привычным правилам. Чем меньше вы знаете об Occlude до начала прохождения, тем лучше, потому что игра делает акцент именно на секреты и тайны. Если Balatro была хаотичным покером, то Occlude — не что иное как хтонический солитер.

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Azrael’s Tear

Azrael’s Tear — переиздание приключения, изначально вышедшего на CD-ROM в 1996-м. Сюжет игры разворачивается в далеком будущем (то есть, 2012 году), где протагонист отправляется на поиски Грааля в таинственном подземном святилище, которое слишком уж технологически развито для своего времени. Поклонникам Ultima Underworld и System Shock стоит обратить внимание.