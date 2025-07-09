Для ремастера Oblivion выпустили мод со стелс-квестами

Бесплатное DLC от энтузиастов. Моддеры продолжают улучшать ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, снабжая его новым контентом. Энтузиаст под ником Pandreya выпустил мод Sinister Relics, посвященный стелсу и проклятым артефактам.

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Вы сможете тайно подкладывать проклятые предметы NPC и наблюдать за странными последствиями. А поскольку он добавляет в игру новый и бесплатный контент, его определенно стоит посмотреть. По сюжету, вы вступите в секретную Имперскую фракцию и подниметесь через семь уровней.

По мере повышения ранга вы получите полный набор доспехов Ciphersteel, который со временем становится лучше. Квесты в этом моде многосоставные и включают стелс, головоломки и моральные выборы. Cкачать Sinister Relics можно по ссылке.