Производительность Nintendo Switch 2 сопоставима с Xbox Series S

Перед анонсом Nintendo Switch 2 активно обсуждалась её производительность: по первым данным она должна была соперничать с PlayStation 4 и Xbox Series S.

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По словам Эоина О’Грэйди, технического директора дочерней компании Virtuos Black Shamrock, графические возможности Switch 2 и Series S примерно равны благодаря DLSS на Nintendo:

«С точки зрения GPU Switch 2 работает немного хуже Series S – эта разница более заметна в портативном режиме. Однако Series S не поддерживает DLSS, в то время как Switch 2 поддерживает эту технологию, что делает их возможности сопоставимыми».

Разница в CPU более заметна: процессор Switch 2 чуть превосходит аналогичный в PlayStation 4. Так как большинство игр больше зависят от GPU, а не от CPU, при хорошей оптимизации эта разница не критична и сильно зависит от проекта и целевой частоты кадров. Поэтому, по мнению О’Грэйди, портирование игр с Series S, рассчитанных на 60 FPS, на Switch 2 пройдёт без особых проблем – хотя могут возникнуть сложности с требовательной физикой или анимацией.

Аналогично игры для Series S на 30 FPS, в первую очередь зависящие от графической части, тоже должны адаптироваться без проблем. Зато проекты со сложной физикой, анимацией или другими ресурсоёмкими элементами на CPU могут потребовать дополнительной оптимизации.

В целом это обнадеживает – перенос игр Xbox на Nintendo Switch 2, таких как Halo: The Master Chief Collection, Gears of War и даже Starfield, выглядит перспективным.