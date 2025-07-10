Слив от Microsoft. Утечка появилась, откуда не ждали: официальный магазин Xbox слил размер GTA 6 в сеть, опубликовав его прямо на странице игры. Результат, мягко говоря, поражает. Скриншот страницы игры в магазине Xbox Оказалось, что GTA 6 будет весить всего лишь 328,76 MB.

© Cq.ru

Вероятнее всего, это вес стартовой загрузки, либо показатель просто увеличится со временем. Когда выйдет Red Dead Redemption 3 и какие от нее ожидания? Игра уже в разработке Неизвестно, намеренно ли магазин опубликовал вес игры на своем сайте или это обычная случайность. За ситуацией остается только понаблюдать: в будущем все равно станет ясно, насколько показатель соответствует действительности.

Релиз GTA 6 все также намечен на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Xbox Series и PlayStation 5, а вот версия для ПК выйдет чуть позже. Заглавное фото: GTA 6