Lenovo оптимизировала Legion Y700 Gen 4 для более 30 игр

Lenovo, создатель бренда Legion, прекрасно понимает, что для создания отличного игрового девайса важна не только высокая производительность, но и грамотная программная поддержка.

© MobiDevices

На прошедших выходных производитель сообщила о расширении перечня игр, для которых была проведена детальная оптимизация работы на новом планшете Lenovo Legion Y700 Gen 4 (2026). Это позволило заметно улучшить частоту кадров и детализацию изображения.

В список вошли 20 новых игр, включая Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero, Call of Duty, Minecraft: Mobile, CrossFire, League of Legends: Wild Rift и другие. Теперь полный перечень оптимизированных для Legion Y700 Gen 4 (2026) игр насчитывает свыше 30 позиций.