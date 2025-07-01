5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Project Silverfish

Project Silverfish — «сталкерский» боевик, где игроки в роли антропоморфных наемников отправляются в опасную зону отчуждения, чтобы искать могущественные артефакты, сражаться с чудовищами и исследовать заброшенные подземелья времен холодной войны. Игра предлагает шесть классов персонажа на выбор, но игрок также может создать собственный, а графика выполнена в стиле low-poly. Проект только вышел в ранний доступ Steam, но уже собрал пару сотен положительных отзывов.

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Ruffy and the Riverside

Милый трехмерный платформер о 2D-чудике, очутившемся в 3D-мире. Ruffy and the Riverside делает акцент на головоломки, потому что протагонист обладает уникальной способностью менять определенные текстуры в игровом мире. День можно переключить на ночь, поменяв солнце в небе на луну, а неприступный водопад превратится в лестницу, если заменить текстуру воды на вьющуюся лозу. Помимо этого, Раффи, подобно Марио в Super Mario Odyssey, иногда и сам может «запрыгивать» в двухмерный мир, чтобы решать некоторые задачки.

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Hoofobia

Асимметричные многопользовательские игры обычно склоняются к хоррору, но Hoofobia в этом плане предельно незамысловата: есть один игрок-охотник, целое стадо ИИ-оленей и три других игрока, управляющих реальными оленями. Охотнику нужно найти трех оленей и убить их, а им — расправиться с охотником с помощью скрытности и хитрых ловушек.

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Not Monday Cafe

Not Monday Cafe — мечта для поклонников уютных симуляторов жизни. В игре есть и милые антропоморфные животные, и расслабляющая атмосфера, и idle-механики, и много чего еще. Но от большинства других проектов в жанре Not Monday Cafe отличается тем, что кафе игрока можно «наложить» прямо на рабочий стол компьютера, чтобы приглядывать за ним параллельно другим делам.

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DR4X

DR4X — быстрая и простая 4Х-стратегия, вышедшая из раннего доступа спустя три года разработки. По словам самих разработчиков, игра предлагает сюжетную кампанию в уникальном сеттинге, без чрезмерно длинных войн, характерных для жанра.