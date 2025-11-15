Самые странные видеокарты в истории

Нынешний рынок видеокарт пребывает переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Расцвет индустрии GPU совсем не похож на то, что мы видим сегодня, и производители провели немало экспериментов, чтобы прийти к нынешним технологиям. Портал PC Gamer рассказал, откуда на самом деле появились видеокарты, и поделился подборкой самых странных GPU в истории.

© Unsplash

Правда ли, что NVIDIA изобрела видеокарты?

Если верить словам самого производителя, то все якобы началось в 1999 году, когда компания изобрела GPU и совершила революцию в компьютерной индустрии. Но реальность более прозаична. Графические микросхемы были незаменимыми для индустрии еще в 1970-х, задолго до того, как NVIDIA начала массовое производство видеокарт. Компании, вроде RCA, в те времена представляли собственные чипы, и они порой выдавали умопомрачительное разрешение 64 х 128.

В 1981-м IBM представила Monochrome Display Adapter, использовавшийся для показа текста и символов. Hercules Computer Technology вскоре выпустила собственную видеокарту, а в 1983 году к ним присоединилась Intel. Да, Intel вошла на рынок GPU куда раньше, чем можно подумать.

Но в 1990-х произошел бум видеокарт: та пора была достаточно волатильным периодом для индустрии, потому что новые компании и продукты появлялись с такой же скоростью, что и исчезали. Так, в 1996-м 3dfx Interactive выпустила графический чип Voodoo, который сделал трехмерную графику в реальном времени доступной для широкого потребительского сегмента. Правда, подобные карты для 3D не справлялись с 2D, из-за чего пользователям нужно было покупать отдельную видеокарту с pass-through кабелем.

Тем временем, ATI Technologies (позже поглощенная AMD) тоже набирала обороты и выпустила серию графических ускорителей Rage. Из их числа отдельно стоит выделить Rage Pro 1997 года — попытку совместить решения для 2D и 3D на одной плате.

Наконец, в 1993-м на рынок вошла Nvidia, но популярность производитель получил лишь четыре года спустя, выпустив Riva 128: видеокарту, которая совершила то, что не удалось сделать Rage Pro. Производитель совместил трехмерное ускорение с производительным 2D и ускорением видео, да еще и на тактовой частоте 100 МГц.

В 1999 году Nvidia представила GeForce 256 и попутно ввела термин GPU… Но и тут мнения немного разнятся. Sony первой использовала акроним за пять лет до Nvidia, в разговоре о консолях PlayStation, но в совсем в другом контексте. Определение GPU от Nvidia включало в себя процессор для обработки геометрии, освещения и рендеринга. Таким образом, Nvidia однозначно популяризовала и определила само значение термина GPU, но не изобрела видеокарты как таковые.

Самые странные видеокарты в истории

Nvidia FX 5800 Ultra

Если вы думаете, что ваш нынешний игровой ПК громкий, то вы просто не слышали старые. Ndivia FX5800 Ultra называли «пылесосом» и «воздуходувкой», потому что вентилятор видеокарты был невероятно громким. По меркам 2003 года GPU был достаточно мощным, но, к сожалению, производителя завалили тоннами жалоб, как только покупатели выяснили, что для комфортной игры за ПК нужны еще и затычки для ушей. Даже топ-менеджмент Nvidia посмеялся над продуктом.

3dfx Voodoo 5 6000

3dfx Interactive пала жертвой турбулентного периода индустрии в 1990-2000-х, но перед банкротством и продажей оставшихся активов Nvidia она выпускала по-настоящему выдающиеся видеокарты. Voodoo 5 6000 так и не попала на потребительской рынок, но GPU был, мягко говоря, неординарным.

Гиммик Voodoo 5 6000 в том, что она требовала собственный внешний блок питания. Производитель втиснул на одну плату аж четыре VSA-100 и соединил их методом SLI (нет, не тем, что был у Nvidia). Каждый из четырех предлагал 32 МБ памяти с частотой 166 МГц, а также два пиксельных шейдера (вертексных шейдеров тогда еще не было). Полностью функциональный инженерный прототип Voodoo 5 6000 продали на аукционе за $15 000.

Nvidia NV1

Сегодня все знают Nvidia как GPU-гиганта, контролирующего большую часть рынка, но в прошлом даже у этой компании были неудачные релизы. NV1 – один из них. Амбициозная попытка выпустить на рынок мультимедийный, универсальный GPU. Он справлялся с двухмерным и трехмерным видео, поддерживал контроллер от Sega Saturn и даже получил встроенную звуковую карту. Таким образом Nvidia хотела решить проблему покупки нескольких карт расширения, но в результате выпустила дорогую, слишком комплексную видеокарту, которая часто сталкивалась с проблемами с совместимостью.

Гвоздь в крышку гроба NV1 вбило желание Nvidia обогнать время. В эпоху, когда стандартом для трехмерного рендеринга были треугольники, компания выпустила GPU, который использовал квадратические примитивы. Жаль только, что вскоре после этого Microsoft закрепила треугольный рендеринг как стандарт для DirectX API, из-за чего NV1 оказалась в неловком положении.

Gigabyte GV-3D1

Возможно, самый непрактичный GPU в истории. ПК-энтузиасты любят продумывать дизайн своих машин собственными силами, но в случае этой видеокарты нужно было собирать компьютер именно так, как того требовала Gigabyte. Иначе пользователю была доступна лишь половина видеокарты.

Нюанс в том, что GV-3D1 производилась на базе нишевого, проприетарного дизайна. Gigabyte взяла две GeForce 6600 GT и два модуля памяти, после чего поставила их на одну плату и соединила через SLI. Двойные видеокарты тогда были не такой уж большой редкостью, но подход Gigabyte ограничил совместимость GV-3D1 лишь одной специфической материнской платой. Конечно, видеокарта шла в комплекте с ней, но что если у покупателя уже была материнская плата? Извините, ничего не поделать.

Справедливости ради, GV-3D1 можно было подключать на другие материнки, но тогда в слот вставала лишь одна из двух спаянных 6600 GT, что убивало сам смысл покупки. Не говоря уже о том, что дешевле было бы купить две 6600 GT по отдельности, а потом взять к ним SLI-совместимую материнскую плату.