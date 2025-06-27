В EGS бесплатно раздают Sable и Cultist Simulator

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стали доступны сразу две игры: Sable для ПК и Cultist Simulator для Android.

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Sable — это атмосферное приключение в открытом мире, в котором игроки в роли юной путешественницы исследуют пустынные просторы, выполняют задания, занимаются рыбалкой и открывают новые маски. Игра получила высокие оценки: в Steam ее рейтинг составляет 86% (очень положительные отзывы). Это уже не первая раздача проекта в EGS.

Пользователи Android могут забрать в мобильной версии EGS игру Cultist Simulator британской студии Weather Factory. Игра вышла в 2018 году и представляет собой карточную игру в жанре оккультного ужаса. Игрокам предстоит возглавить тайное культовое общество. Игра получила смешанные отзывы за сложность и темп прохождения.

Добавив одну из игр в свою библиотеку до 3 июля, пользователи смогут играть и загружать проекты даже по окончанию акции. На следующей неделе Epic Games Store подарит пользователям инди-игры Backpack Hero и Figment.

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