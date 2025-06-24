«Тестостероновый» Duke Nukem получит сериал

Продюсер Ади Шанкар, известный по адаптациям игр «Castlevania» и «Devil May Cry» для Netflix, займётся сериалом по культовой игре Duke Nukem. В интервью журналу Esquire он рассказал, что приобрёл права на франшизу и уже придумал идею для шоу.

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По его словам, проект будет бунтарским и дерзким: «Это будет средний палец системе. Duke нельзя превращать в бренд, им не может управлять корпорация — тогда он перестаёт быть самим собой», — говорит Шанкар.

Сейчас у продюсера много других проектов, включая второй сезон «Devil May Cry» и экранизации Assassin’s Creed, PUBG и Hyper Light Drifter, так что работа над Duke Nukem начнётся не скоро.

Оригинальная игра вышла в 1991 году как платформер, а позже стала шутером от первого лица. Последняя часть, Duke Nukem Forever, появилась в 2011 году, но получила плохие отзывы. С тех пор о серии почти не вспоминали.