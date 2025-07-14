Как приручить счастливого гаста в Minecraft
В Minecraft нет более универсального транспорта, чем счастливый гаст, верхом на котором можно быстро преодолеть огромные расстояния — причем сидя вместе с друзьями! Портал PC Gamer рассказал, как приручить счастливого гаста.
Где найти высохшего гаста
Прежде чем приручить собственного летающего моба, игроку нужно найти высохшего гаста. Они встречаются там же, где можно найти ископаемые — в долине песка душ в Нижнем мире. По размерам высохший гаст похож на половину обычного блока: он окрашен в серый цвет, поэтому его тяжело различить на фоне других блоков.
Найдя высохшего гаста, добудьте его блок рукой или любым другим инструментом и принесите его домой. Его также можно выторговать у пиглинов, но цены постоянно меняются — выгоднее будет найти гаста самому. Но если вы категорически не хотите тратить время, засохшего гаста можно скрафтить, хоть для этого и нужны достаточно редкие материалы (8 слез гаста и 1 песок души).
Наконец, получив высохшего гаста, погрузите его под воду на 20 минут. Его блок должен быть целиком окружен водой, поэтому выкопайте себе маленький пруд или просто поместите блок где-нибудь в океане. Вы поймете, что сделали все правильно, если вокруг гаста начнут появляться зеленые частицы. Каждые пять минут у него также будет меняться выражение мордочки, а через 20 — появится маленький гастлинг.
Как приручить счастливого гаста
Гастлинг автоматически превратится в счастливого гаста еще через 20 минут, но этот процесс можно ускорить, накормив его снежками. На полностью выросшего счастливого гаста можно нацепить упряжь и пользоваться им как летающим ездовым животным. На одной упряжи хватит места для четырех игроков.
Пока вы не пользуетесь счастливым гастом, он будет парить в радиусе 64 блоков от места своего появления без упряжи (32 блока с упряжью). Другими словами, не нужно беспокоиться, что он внезапно куда-то улетит, если не привязать его на поводок. Гаста также можно приманить снежками, точно так же, как овцу на пшеницу.