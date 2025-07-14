Как приручить счастливого гаста в Minecraft

В Minecraft нет более универсального транспорта, чем счастливый гаст, верхом на котором можно быстро преодолеть огромные расстояния — причем сидя вместе с друзьями! Портал PC Gamer рассказал, как приручить счастливого гаста.

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Где найти высохшего гаста

Прежде чем приручить собственного летающего моба, игроку нужно найти высохшего гаста. Они встречаются там же, где можно найти ископаемые — в долине песка душ в Нижнем мире. По размерам высохший гаст похож на половину обычного блока: он окрашен в серый цвет, поэтому его тяжело различить на фоне других блоков.

Найдя высохшего гаста, добудьте его блок рукой или любым другим инструментом и принесите его домой. Его также можно выторговать у пиглинов, но цены постоянно меняются — выгоднее будет найти гаста самому. Но если вы категорически не хотите тратить время, засохшего гаста можно скрафтить, хоть для этого и нужны достаточно редкие материалы (8 слез гаста и 1 песок души).

Наконец, получив высохшего гаста, погрузите его под воду на 20 минут. Его блок должен быть целиком окружен водой, поэтому выкопайте себе маленький пруд или просто поместите блок где-нибудь в океане. Вы поймете, что сделали все правильно, если вокруг гаста начнут появляться зеленые частицы. Каждые пять минут у него также будет меняться выражение мордочки, а через 20 — появится маленький гастлинг.

Как приручить счастливого гаста

Гастлинг автоматически превратится в счастливого гаста еще через 20 минут, но этот процесс можно ускорить, накормив его снежками. На полностью выросшего счастливого гаста можно нацепить упряжь и пользоваться им как летающим ездовым животным. На одной упряжи хватит места для четырех игроков.

Пока вы не пользуетесь счастливым гастом, он будет парить в радиусе 64 блоков от места своего появления без упряжи (32 блока с упряжью). Другими словами, не нужно беспокоиться, что он внезапно куда-то улетит, если не привязать его на поводок. Гаста также можно приманить снежками, точно так же, как овцу на пшеницу.