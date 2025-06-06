Мужчина украл у детей десятки видеоигр

В Японии арестовали мужчину, который признался, что украл десятки видеоигр у детей. Об этом сообщает Japan Today.

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Первоначально 27-летнего Реити Хашимото задержали в Токио за кражу семи игр для игровой консоли Nintendo Switch у мальчика. Вор завладел картриджами, когда школьник оставил рюкзак около клумбы у детской площадки и пошел играть с друзьями.

Вернувшись домой, мальчик рассказал о пропаже отцу. Тот отправился в ближайший комиссионный магазин и обнаружил там игры сына. Выяснилось, что Хашимото сразу же продал их. В ходе следствия выяснилось, что он продавал ворованные игры более 100 раз с октября 2024 года, а кражи у детей совершал 50-60 раз.

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