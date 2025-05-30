Как найти мечевидные ключи в Elden Ring: Nightreign — гайд

В Elden Ring: Nightreign искать мечевидные ключи нужно немного не так, как в оригинальной Elden Ring. Они по-прежнему необходимы для открытия тюрем, но найти их можно лишь в определенных точках интереса. Портал PC Gamer рассказал, где найти мечевидные ключи и зачем они нужны.

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Лучший способ добычи мечевидных ключей в Nightreign — это поиск особых сундуков, которые выглядят чуть более роскошно, чем обычные деревянные. Их можно найти за алтарем в большинстве церквей и на вершинах фортов, вверх по лестнице — за местом, где обычно ждет рыцарь-босс. Шанс выпадения ключа не 100%, но он чаще выпадает, чем не.

После победы над финальным боссом Nightreign игра позволит приобрести на базаре уникальную реликвию, которая гарантирует игроку один мечевидный ключ в начале каждой экспедиции.

Мечевидные ключи нужны для открытия тюрем — они отмечены на карте круглыми символами. А тюрьмы — отличный способ форма мини-боссов, потому что, в зависимости от выбранной сложности, победа над ними приносит от 10 до 20 000 рун. Если вы вдруг найдете тюрьму, где таится Древний дракон или Птица смерти, то можно заработать аж 30 000 рун — но победа над этими монстрами будет нелегкой.