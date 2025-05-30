Советы по прохождению Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign — игра ничуть не менее сложная, чем оригинальная Elden Ring, и не менее полная мелочей, которые стоит знать каждому игроку. Портал PC Gamer без спойлеров поделился советами для тех, кто собирается отправиться в путешествие по королевству вечной ночи.

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Заряды фляжки — ценная награда

Большинство игроков в Nightreign будет получать много урона, поэтому заряды целебной фляжки — один из самых ценных ресурсов, которые только можно найти. А увеличить их количество можно в церквях Марики: они отмечены на карте золотым цветом. По факту, оптимальный старт забега — это спринт к ближайшей церкви Марики в районе точки высадки. При доле удаче до конца первого дня можно найти два дополнительных заряда фляжки, что уже значительно повысит выживаемость.

Форты и церкви — ранний источник материалов для прокачки

После церквей Марики стоит сразу заниматься зачисткой фортов и обычных церквей: обе точки интереса содержат достаточно простых боссов, которых можно победить ради дешевых апгрейдов и лута. В большинстве фортов есть комната с тремя сундуками внизу и босс-рыцарь — наверху. Победа над ним почти наверняка наградит игроков ключом, который отпирает тюрьму и позволяет сразиться с опциональным боссом.

А в церквях на первом этаже ждет либо сам босс, либо дыра в полу, которая ведет в подвал — там после победы можно найти алтарь, гарантированно вознаграждающий печатями. Там также можно получить ключи от тюрем.

День 2 — время для зачистки боссов

Набравшись ресурсов в первый день, на второй день желательно поставить одну конкретную цель — зачистить как можно больше боссов ради рун, лута и пассивных перков. Если у вашего отряда нет оружия, бьющего по нужным уязвимостям, откройте карту и найдите регионы, где они есть. Победа над боссом определенного типа повышает шансы найти оружие соответствующего вида.

После этого можно переключаться на систематическую зачистку карты от боссов. Когда обычные лагеря и руины станут слишком простыми, принимайтесь за тюрьмы: там сложность боссов варьируется, но, скорее всего, вы справитесь. Помимо этого, на второй день на карте начинают появляться особо опасные боссы — из них выпадает лучшее снаряжение для финальной битвы в конце третьего дня.

Чем быстрее вы откроете Графиню, тем лучше

Графиня — одна из двух разблокируемых персонажей в Nightreign. Она извлекает максимум пользы из оружия, заточенного на ловкость, но ее основное преимущество — уникальная способность, повторно наносящая врагу процент от всего урона, который он получил в течение пары секунд. У способности очень низкое время отката, благодаря чему Графиня позволяет наносить боссам солидный процент бесплатного урона.

Кроме того, способность Графини сохраняет стихийный урон и накопление статусов у дублируемых атак, поэтому ваша группа может просто уничтожить боссов статусными эффектами. Открыть Графиню можно почти в самом начале игры, убив первого босса экспедиции — долго гриндить не придется.

На карте можно посмотреть, какое снаряжение встречается в локациях

Разные типы локаций в Nightreign обычно предлагают разные награды. В церквях можно гарантированно найти печати для сотворения чудес, в лагерях — оружие дальнего боя, в магических башнях — посохи. Но держать эту информацию в голове не обязательно: она доступна в том числе и на карте. Так будет проще решить, до какой точки интереса бежать дальше.

Попробуйте заряжать способности персонажей

Хотя Nightreign порядком отошла от оригинальных механик Elden Ring, она верна традициям FromSoftware в одном — некоторые нюансы игра просто никак не объясняет. Например, тот факт, что способности многих персонажей можно заряжать, удерживая кнопку — так они будут мощнее и нанесут больше урона. Перед очередной высадкой потренируйтесь на площадке в Крепости круглого стола и посмотрите, как что работает.

«Ульты» помогают поднимать союзников в бою

Как объясняет обучение, павших в бою союзников можно поднять, нанося по ним урон — но игра не добавляет, что в счет идет не только урон от атак оружием. Ультимативные способности, наносящие урон, тоже считаются, и порой они способны моментально поднять союзника на ноги, параллельно сделав самого игрока неуязвимым на короткий момент.

Оружие (обычно) всегда дает пассивные бонусы

Механика оружейных бонусов в Nightreign работает немного не так, как можно подумать. Каждый предмет оружия, выпадающий в экспедиции, дает игроку какой-либо случайный пассивный эффект — от повышенного урона оружием дальнего боя до снижения входящего урона при полном здоровье. Нюанс в том, что эти бонусы зачастую активны, даже если оружие просто лежит в инвентаре — им не обязательно пользоваться.

Но из этого правила есть исключения. У некоторого оружия есть маленькая иконка руки рядом с текстом, описывающим пассивный эффект. Если вы видите такую иконку, то она означает, что для получения бонуса оружие нужно держать хотя бы в одной из рук.

Избегайте катаклизмов, если не знаете, что делаете

На экспедициях некоторые участки карты время от времени покрываются синим или зеленым кругом. Они отмечают катаклизмы — у противников в очерченном радиусе больше здоровья и урона. Помимо этого, при входе в зону катаклизма в мир игроков вторгнутся враждебные фантомы, и предстоящая битва будет тяжелой.

Если вы хотите попробовать зачистить катаклизм, то убедитесь, что вас поддержат остальные союзники, и вся группа достаточно хорошо прокачана. К несчастью, награды за катаклизм варьируются — из убитых фантомов выпадает прокачанная версия стандартного оружия персонажа. Но нет никаких гарантий, что вторгшийся фантом будет уязвим к вашим типам урона, или предложит в награду что-то полезное для билда.